HDP'li Saruhan Oluç: İç güvenlik harcamaları son dönemde sıçramalı olarak arttı

HDP Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, iç güvenlik harcamalarının son dönemde sıçramalı arttığını söyledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na bir soru önergesi sunan Oluç, “2006-2015 yılları arasında ‘İç Güvenlik Harcaması’ yapan kurumların harcamalarında görülen artışlar hangi giderlerden kaynaklanmıştır?” diye sordu.

2006-2014 yılları arasında iç güvenlik harcaması yapan kurumların başında İçişleri Bakanlığı’nın olduğunu ifade eden Oluç, “Gizli Hizmet Giderlerinin yüzde 76, Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin yüzde 37, diğer ‘Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri’nin yüzde 119, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yüzde 37, MİT harcamalarının ise yüzde 44 arttığı görülmektedir” dedi.

Örtülü Ödenek’in içinde yer alan ‘Gizli Hizmet Harcamalarının ne kadarının iç güvenlik, ne kadarının ise askeri amaçlı olduğunun ayrıştırılmasının mümkün olmadığının belirtildiği önergede şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla harcamalardaki artışın örneğin ne kadarının Suriye’ye yapılan ‘askeri yardımlar’, ne kadarının Cumhurbaşkanı’nın ‘seçimlerde yaptığı harcamalar’ veya biber gazı alımları ile ilgili olduğunu tespit edebileceğimiz bir kaynak bulunmamaktadır. Gerek ‘Gizli Hizmet Harcamaları’ gerekse Başbakanlık Örtülü Ödeneği harcamalarının özellikle 2012 yılında önemli bir sıçrama göstermesi de özellikle üzerinde durulması gereken bir durumdur.”

'Şeffaflıkta Kosta Rika ile aynı sıradayız'

Türkiye’nin açıklık ve şeffaflık konusunda Kosta Rika ve Malezya ile birlikte 41. sırada yer aldığını söyleyen Oluç’un cevap istediği sorular şöyle:

- 2006-2015 yılları arasında ‘İç Güvenlik Harcaması’ yapan kurumların harcamalarında görülen artışlar hangi giderlerden kaynaklanmıştır?

- Suriye’ye yapılan askeri yardımlar konusunda farklı milletvekilleri tarafından 2012 ve 2013 yıllarında verilen 100’ün üzerindeki soru önergesine anlamlı bilgi içerecek cevaplar verilmemiştir. Buna rağmen bir kez daha soruyoruz: 2012-2015 yılları arasında Suriye’ye yapılan ‘askeri amaçlı harcamalar’ ne kadardır? Bu harcamalar hangi kurumların bütçesinden karşılanmıştır?

- 2013-2015 yıllarında biber gazı alımına yaptığınız toplam harcama ne kadardır? Bu harcamalar hangi kurumun bütçesinden karşılanmıştır?

- İç güvenlik harcaması yapan kurumların giderlerinin ya da transferlerinin artışı içinde 2012 yılından itibaren TOKİ tarafından G. Doğu ve Doğu Anadolu illerinde yapılan yaklaşık 250 adet karakol adlı inşaatların oranı nedir?

- Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa’da sayılan yetki ve görevleri arasında ‘Örtülü Ödenek’ gerektiren hiçbir görevi olmaması sebebiyle Anayasa’ya aykırılığı olan ve Cumhurbaşkanlığı’na örtülü ödenek hakkı getiren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. Maddesi’ni değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

- Örtülü Ödenek harcamaları yasa gereği açıklanmamaktadır. Demokrasinin açıklık ve şeffaflık ilkelerini gözeterek, bugüne kadar yapılan örtülü ödenek harcamalarının yasal bir düzenleme ile açıklanması gerektiğini düşünüyor musunuz?