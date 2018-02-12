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Politika

HDP'li  Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı

  ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,  “Ankara’da gerçekleştirilen HDP 3

12 Şubat 2018 14:47

 

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,  “Ankara’da gerçekleştirilen HDP 3.Olağan Kongresi’nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı  Harekatı’nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak  halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı” denildi.

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