HDP'li Pervin Buldan: 7 Haziran'dan sonra darbe girişimi oldu

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, sorulan bir soru üzerine "7 Haziran'dan sonra darbe girişimi oldu" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan dün akşam, Hayat TV'de yayınlanan "Ne Yapmalı? Nasıl yapmalı?" programına konuk olarak Hilmi Hacaloğlu, Fehim Işık ve İnci Hekimoğlu'nun sorularını yanıtladı. Buldan, bir soru üzerine, "Türkiye'de darbe girişimi her zaman vardır. Türkiye darbe tehlikesiyle sürekli karşı karşıya kalan bir ülkedir. Ben, 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra da Türkiye'de bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum. Partimizin sağduyusu olmasaydı, bu kadar sakinleştiren tavrımız olmasaydı bugün Türkiye çoktan bir darbe yaşamış olurdu" ifadelerini kullandı.

Buldan, gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun "Peki kim yapmış olacaktı bu darbeyi" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanının içerisinde olduğu bir ekip var ve bunun ışında farklı bir ekip daha var. Ben Türkiye'de iki ayrı ekip olduğunu düşünüyorum. (...) Cumhurbaşkanına yakın olan ekip, tamamen cumhurbaşkanının başkanlığına onay veren, onun bütün emellerinin gerçekleşmesi için her şeyi göze almış durumdalar. Bunun karşısında cumhurbaşkanına karşı olan başka bir güç var... Belki 1 Kasım sonrası açıklarım. Dolayısıyla Türkiye'de her zaman darbe tehlikesi vardır" dedi.