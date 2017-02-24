HDP’li Paylan'dan, 'yabancılara sıfır vergi' eleştirisi: Hans'a sıfır, Mehmet'e yüzde 18 KDV; hak mı?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan yabancıların alacağı konutlara sıfır vergi getiren düzenlemeye tepki gösterdi. Paylan, "Hans'a 0, Mehmet'e 18 KDV hak mı?" diye sordu.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Genel Kurul’da partisi adına söz alan HDP Milletvekili Garo Paylan bu düzenlemeyi şöyle eleştirdi:

“Türkiye’de satılan konutların yüzde 98’ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları alıyor, yalnızca yüzde 2 gibi bir yabancıya satış var. Bakın, siz yüzde 2’ye ‘Sıfır KDV’ diyorsunuz, yüzde 98’e “Ya yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV ödeyeceksiniz.” diyorsunuz. Ne kadar piyasa bozucu bir anlayış, değil mi?

"Bence bu yoldan dönün"

Mesela Hans gelecek buraya, ‘1 milyonluk bir daireyi 1 milyon liraya aldım’ olacak. Bugün gelen bir önergeyle de bir yıl bunu elinde tutacak. Aynı gün Mehmet de evi alacak, 1 milyon 180 bin liraya alacak aynı gün Mehmet. Bir yıl sonra Hans hiçbir şey yapmadan bunu 1 milyon 180 bin liraya sattığında yüzde 18 kâr etmiş olacak. Mehmet ne yapacak? Bir yıl bekleyecek, bir yıl önce aldığı daire 1 milyon 180 bin lira. Hak mıdır arkadaşlar? Bence değildir. Siz de böyle olmadığını biliyorsunuz ama ‘Dövize ihtiyaç var’ diyorsunuz. Bakın, nasıl piyasa bozucu bir anlayış. Hans bunu icabında bir yıl sonra 1 milyon liraya bile sattığında zarar etmeyecek ama Mehmet’in 1 milyon 180 bin liraya aldığı dairesi zarara girmiş olacak çünkü piyasa bozulmuş olacak, 1 milyon liraya bir satıcı gelecek piyasaya. Hak mıdır? Değildir. Bence bu yoldan dönün.”

Batılı sermaye veya Avrupa Birliği vatandaşlarının son on yılda Türkiye’den ciddi oranda konut aldıklarını, şimdi ise durumun tersine döndüğünü anlatan Paylan şunları söyledi:

“Bütün İngilizler, Almanlar konutlarını satıyorlar, arkalarına bakmadan gidiyorlar. Niye? Türkiye, Avrupa Birliği rayından çıktı, başka bir eksene girdi. Şimdi nereye çağrı yapıyoruz? Arap sermayesine, Azeri sermayesine, Körfez sermayesine, hani bugünkü haberle İran sermayesine. İranlılar gelip ev alsın, Körfezliler ev alsın, Azeriler ev alsın. Bakın, sermayeyi nereden bekliyorsanız, neresi size yatırım yapıyorsa, nereyle daha çok iş yapıyorsanız biraz ülkeniz de oraya benzer, demokrasiniz de oraya benzer, demokrasiniz o standartlara doğru yol alır. Oysa, bizim ortağı olmaya çalıştığımız, standartlarını almaya çalıştığımız yer Avrupa Birliğiydi, oradan insanlar, Avrupa Birliği vatandaşları gelip ev alıyorlardı, yatırım yapıyorlardı. Maalesef, bugün arkalarına bakmadan gidiyorlar.”