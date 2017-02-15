HDP'li Paylan'dan 'Hans' uyarısı: Aldığı evi aynı fiyata Ahmet'e satar; KDV'yi kırışır, devleti dolandırır!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair dün yapılan kanun teklifi görüşmelerinde, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancıların gayrimenkul satışının da içinde bulunduğu düzenlemede ters düştü. Paylan, bir döneme damgasını vuran hayali ihracatlara da dikkat çekerek "Yurt dışından birisi geldi. Adı Hans olsun. 1 milyon liraya 1 daire aldı. 180 bin lira KDV avantajı var. Ertesi gün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına satar burayı 1 milyon liraya. '180 bin lirayı Ahmet Bey aramızda 90, 90 kırışırız' der ve devleti dolandırmış olurlar" dedi. Ağbal’dan ise "George kaç tane satacak ki” yanıtı geldi. Ağbal ile Paylan arasındaki karşılıklı konuşmalar görüşmelere damga vurdu.

Komisyon tutanaklarına yansıyan görüşmeler şöyle:

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Bakan önerimi tekrarlıyorum. Sayın Bakan da söyledi. Gerçekten bunu yarına bırakalım. Üzerinde çalışmamız gerekir, yorgunuz. Önemli bir madde, belki de bu torbanın en çok tartışılacak, en çok üzerine spekülasyon yapılacak maddesi.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Yani, ciddi sıkıntılar var. Bir sefer yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkı olmayan bir şeyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara hak olarak verilmesi ve özellikle konut alımı gibi sosyal bir meseleyle ilgili böyle bir hakkın ortaya konulması ciddi bir ayrımcılık. Diyelim ki onu geçtik, onun uygulanması anlamında pek çok suistimal söz konusu olacak. Yani, bununla ilgili örnekler vereyim: Yurt dışından birisi geldi, 1 milyon liraya 1 daire aldı, 180 bin lira KDV avantajı var. Bu madde şunu getirmiyor: Aldı, ertesi gün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına satar burayı 1 milyon 50 bin liraya ve gider veya 1 milyon liraya satar, "180 bin lirayı Ahmet Bey aramızda 90, 90 kırışırız" der ve devleti dolandırmış olurlar.

BAŞKAN – En az üç sene mülkiyetinde tutma zorunluluğu getirelim.

GARO PAYLAN (İstanbul) – E, tamam, onu söylüyorum. Yok böyle bir şey burada. Ama, çalışmak gerekir dediğim bu işte yani yok burada böyle bir şey. Şimdi çalışmazsak -yorgunuz- yarın elleri kaldır, indir geçti, oldu bitti olacak.

BAŞKAN – Yok, yok olmaz, siz buyurun.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ama, bunu çalışalım. İkinci mesele: Şirketler üzerinden bakalım, hani ihracat, mihracat diyorsunuz ya, bu da bir ihracat olacak, bilmem ne. Yani, rahmetli Özal dönemi ihracatları çok iyi biliyoruz; o hayali ihracatların nasıl yapıldığını nasıl edildiğini çok iyi biliyoruz. Kur Bahamalarda bir paravan şirket, o şirketin sahibini de George yap ama Ahmet o şirkete borç veren olsun, gider 1 milyon dolar oraya borç verir, o şirketin sahibi George gözükür.

BAŞKAN – Hans olsun.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Neyse Hans olsun.

Gelir, burada 1 milyon dolarlık 1 daire alır, 180 bin dolar KDV‟den yırtar, o şirketin borçlusu, alacaklısı Ahmet gözükür ve 180 bin dolar KDV’den yırtar. Ya, böyle bir şey bin türlü yolsuzluğa yol açar, bin türlü suistimale yol açar.

BAŞKAN – Açar mı Sayın Ertürk?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Bakın, bununla ilgili -Sayın Bakan telefonla konuşuyor ama- ben size 10 tane daha örnek sayarım ama yarın gelin, bunu çalışalım derim.

BAŞKAN – Sayın Bakanım yani KDV‟den muafiyette mülkiyette ne kadarlık bir süre tutacaktır, bununla ilgili bir genişletme yapılabilir mi diye bir talep var.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Bakan, şunu söyledim: Yani, 1 milyon liraya 1 daireyi aldık; geldi Hans buradan 1 milyon liralık daire aldı, ertesi gün sattı bu daireyi tekrar 1 milyon liraya Ahmet‟e, “Aramızda da KDV‟yi 90, 90 kırışalım.” der, kırışırlar, olur biter.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Kaç tane konut satacak öyle?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ben George‟u, Hans‟ı istediğim kadar kullanırım, çok bulurum, çok buluruz.

MALİYE BAKANI NACĠ AĞBAL (Bayburt) – George kaç tane satacak?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Başka bir George daha buluruz, Hans buluruz, Helga buluruz. Hayır, yaparlar bunu

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Öyle değil. 1 kişi istiyorsa 10 tane ev alsın ama aldığı 10 tane evi satarsa ticari kazanç var diye ondan vergi alacağız.

GARO PAYLAN (İstanbul) – 10 tane ev değil Sayın Bakanı, bakın, her 1 kişi için. Burada ayrı ayrı insanlar bulunur, şebeke de kurulur, organizasyon da kurulur, düzgün de gösterilebilir, ayrı ayrı insanları getirir, akraba da olabilir ya. Yani, herkesin Alman vatandaşı dünya kadar akrabası yok mu? Getirir Alman vatandaşı akrabasını, daireyi aldırır 1 milyon liraya, ondan sonra gider başkasına 1 milyon 50 bin liraya satar. Bu, haksız rekabettir. 1 milyon 180 bin liradır dairenin değeri, o gider, 1 milyon 50 bin liraya satar. Piyasa bozucudur. Rekabet Kurumuna sordunuz mu siz bunu gerçekten? Sonra şirketler, Sayın Bakanım, paravan bir şirket kurdunuz Bahamalarda, oşirketin sahibi de George. Gittiniz, siz de Ahmet olarak 1 milyon dolar o şirkete borç verdiniz, borçluyu göremezsiniz çünkü siz göremiyorsunuz borçluyu.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Tekrar satarsa KDV‟ye tabidir.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hayır, şunu söylüyorum… Kurumlar için söylüyorsunuz, tamam, şahıslar üzerinden yürüyelim o zaman.