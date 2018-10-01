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HDP'li Paylan'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ‘Ermeni diasporası' yanıtı
"‘Türk tezleri' parantezi ırkçıdır, soykırımcıdıe; acımız Türkiyelidir ancak Türkiye'de iyileşebilir"
T24
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz" sözlerine tepki gösterdi.
T24’ün, Oktay’ın 18. Türk Tarih Kongresi’nde yaptığı konuşmaya dair haberini kişisel Twitter hesabından paylaşan Paylan, şu ifadeleri kullandı:
"Ermeni diasporası; Kayserili, Malatyalı, İstanbullu, Bursalı, Tekirdağlı, Diyarbakırlıdır... Düşmanlaştırdıklarınız akrabalarımdır. Düşmanlaştırdıklarınız vatandaşlarımızdır. ‘Türk tezleri’ parantezi ırkçıdır, soykırımcıdır. Acımız Türkiyelidir. Ancak Türkiye’de iyileşebilir.”
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