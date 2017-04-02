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HDP'li Özsoy: Referandumun Erdoğan ve ailesini kurtarma dışında mantıklı gerekçesi yok

"Bu ayıp bizim değil onlarındır"

02 Nisan 2017 22:33

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Erdoğan ve ailesini kurtarmanın, Devlet Bahçeli'nin başkanlığını kurtarmanın dışında, yaptığımız bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur" dedi.

HDP İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi üzerinde 'Mutlaka kazanacağız' isimli halk buluşması düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Eş Genel Başkan vekili Fatma Kurtulan ve Gülcan Şimşek, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir katıldı. Etkinlikte konuşan Taşdemir, "Bu anayasada kendimizi, kimliğimizi görmediğimiz için 'Hayır' diyeceğiz. Sizler 16 Nisan'da bizden ne istiyorlar biliyor musunuz? Bizden bu siyaseti aklamamızı istiyorlar. Biz asla ve asla aklamayacağız" dedi.

"Mantıklı gerekçesi yok"

 Özsoy da "Biz hiç kimsenin, Erdoğan ve Bahçeli dışında ihtiyaç duymadığı bir referandum yapıyoruz. Erdoğan ve ailesini kurtarmanın, Devlet Bahçeli'nin başkanlığını kurtarmanın dışında, yaptığımız bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Bu ayıp bizim değil onlarındır. İki hafta sonra Türkiye'de yaşayan herkes ellerini vicdanlarına koyup, gidip oylarını kullanacak ve bu saçma sapan anayasal paketi tarihin çöp sepetine atacak" diye konuştu.

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