HDP'li Osman Baydemir hakkında 'polise hakaret'ten hapis istemi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek amacıyla düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle gittiği valilik binası önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 3 sayfalık iddianamede, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla Baydemir’in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Milletvekilleriyle girdiği valilik binasından çıkmak istemeyen HDK Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı'yı darp ederek burnunu kıran ve yerlerde sürükleyerek gözaltına alan Y.C., B.G. ve M.Ü. isimli polislerin “mağdur” olarak yer aldığı iddianamede, polislerden A. S. ise “müşteki” olarak yer aldı.

İddianamede, BDP Diyarbakır İl Örgütü’nün, cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için “Özgür Yaşam İçin Vicdan Buluşması” adıyla 3 Kasım 2012’de Batıkent Meydanı’nda düzenleyeceği miting için Diyarbakır Valiliği’ne başvuruda bulunduğu ancak mitingin valilik kararıyla yasaklandığı hatırlatıldı.

Mitinge izin verilmemesi üzerine Baydemir’in BDP eş genel başkanları ve milletvekilleri ile birlikte valiliğin kararını oturma eylemi ile protesto ettiği belirtilen iddianamede, eylemin ardından Baydemir’in milletvekilleriyle birlikte valilik binasındaki makam girişine kadar geldiği kaydedildi. Baydemir’in polisin yaptığı ikazlara rağmen valilik binasından çıkmadığı ileri sürülen iddianamede, Baydemir’in kendisini uyaran polislere, “Allah sizin belanızı versin. Allah belanızı versin faşistler. Allah sizi yok etsin. Şerefsizler, alçaklar, faşistler” şeklinde sözler sarf ederek, orada bulunan “Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret ettiği” iddia edildi.

İddianamede, polisin valilik binasında HDK Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı'ya uyguladığı müdahaleye değinilmedi. İddianamede, olayın ardından polislerin tutanak tutarak Baydemir hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca, Baydemir’in milletvekili seçilmeden önce 2015 yılında soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği savunuldu.

Davanın yargılamasına Mart ayında Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

‘Zorla getirme’ kararı çıkarıldı

Öte yandan iddianameyi kabul eden Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Baydemir’in ifadesinin ikamet ettiği Ankara’da talimatla alınması için Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderdi. Mahkeme, 2 Şubat’ta Ankara’da görülen talimat duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınması için “zorla getirme” kararı çıkardı.