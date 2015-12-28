T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li Önder'den Davutoğlu'na: Buradan size bir iş çıkmaz, sinema kadar siyaseti de iyi bilirim

‘Kaçak çay’ tartışmaları sürüyor

28 Aralık 2015 18:44

Yeni Anayasa için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun randevu talebi karşısında HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "Kaçak çay içer gidersiniz" sözlerinin ardından toplantının iptal edilmesi tartışılmaya devam ediyor. Davutoğlu, Önder'e "Çay içecekmişiz, kaçak çaymış. Ülke ateş çemberiyken çay mı içeceğim? Gitsinler çaylarını kandilde içsinler" yönünde tepki gösterdi. Önder de, Davutoğlu’nun açıklamalarına, “En iyi bildiğimiz iş barışı dilemek, buradan size bir iş çıkmaz, sinema kadar siyaseti de iyi bilirim” sözleriyle cevap verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in açıklamaları şöyle:

" 'Gitsin Kandil'de çay içsin' diyor. Gittik; sizin öneri ve tekliflerinizi götürdük, tartıştık. Bu halkın önüne tank ve toptan başka koyacağınız hiçbir siyasi çözüm yok mudur? Kabinede yer alan bakanları o ilçelere sokmadınız, sonra bize 'ciddiyet' dersi vereceksiniz. Rusya krizi için sundukları perspektif 'tezek yakmak', bizi 'hain' ilan ediyorlar. Türkiyelileşmek sevdamızdan geri adım atmış değiliz ama sizin savaş politikalarınız ülkeyi bölmeye götürüyor. Henüz geri dönüş imkânsız değilken gelin bu meselenin çözümü için uğraşalım. Bizim en iyi bildiğimiz iş barış dilenmek. Buradan size bir iş çıkmaz Sayın Başbakan. Buradan varılacak hayırlı bir iş yoktur. Bu ülkeyi zaten kocaman bir hapishaneye çevirdiniz. Yaşar Büyükanıt'ı dinledik biz. Bu işi paşalara bırakırsanız, kaytaracaklar. Hukuki sorumlusu sizsiniz... Beni beğenmiyorsanız hangi arkadaşımı beğeniyorsanız o arkadaşımla muhatap olun. Sizin yaptığınız sorunu büyütmekten başka işe yaramıyor.

Ne oldu da askeri çözüme bıraktınız limanları. Bu sizin kararınız değil siz bu kararın megafonusunuz. Bunun hesabı sorulacak olan sizsiniz. Bu ülkenin yakılan kavrulan çocuklarının ahı yeter, hepsi sizden hesap soracak. Eğer benim yokluğumda barış gelecekse ben Meclis'in bahçesinde kendimi öldürürüm yeter ki gelsin. Benim söylediğim sözün bin kat ağırını Bahçeli söyledi size. Yol yakınken geç olmadan bir sinemacının yanıtı olarak görmeyin. Sanırım Başbakan, film çevirmeyi basit bir iş zannediyor; sanat kendini küçümseyenleri fena halde madara eder. Ben sinema kadar siyaseti de iyi bilirim. Sizlerin 'zafer' olarak diyeceğiniz bir şey yani o noktaya geldiğiniz gün bu ülkenin bölündüğü gün olacaktır. Onun için bu yok yok değildir. İmralı’yla hiçbir görüşmemiz yok. İmralı zaten tecrit altında bu bir algı operasyonudur. "

 

ETİKETLER

sırrı süreyya önderhdpakpbaşbakanahmet davutoğlukaçak çay

İlgili Haberler

HDP’li Önder’den Başbakan Davutoğlu’na: Kaçak çayını içer gider

'Davutoğlu'nun yeni anayasa ziyaretinden önce ülkeyi anayasal bir zemine çekmesi lazım'

Davutoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'e: Gitsin Kandil'de içsin kaçak çayını film senaristi

Başbakan Davutoğlu, HDP randevusunu neden iptal ettiğini açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24