HDP’li Önder: Bugün Kürtlere kükreyenler, bu ordunun başına çuval geçirildiğinde terbiyeden ölecekti

Genelkurmay'ın, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Newroz mesajında yer alan 'Eşme Ruhu' açıklamalarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, "Bugün Kürtlere kükreyenler, bu ordunun başına çuval geçirildiğinde terbiyeden ölecek gibi sesini çıkarmadı" eleştirisinde bulundu. Önder, TSK'nın dün Mardin kırsalında operasyona çıkmasını da 'ateşkesin ihlali' olarak değerlendirdi.

İmralı Heyetinde yer alan isimlerden HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Bugün Kürtlere kükreyenler, bu ordunun başına çuval geçirildiğinde terbiyeden ölecek gibi sesini çıkarmadı. TSK, iktidar bloğu arasındaki çatışmayı Kürtlere ihraç ederek bundan kurtulacağını düşünüyor” dedi.

HDP’den Genelkurmay Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e tepki geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “Genelkurmay Ortadoğu halklarına katliam getiren güçleri terörist olarak nitelese, ülkesi için daha hayırlı bir iş görmüş olur” dedi.

DİHA’nın haberine göre Önder, şunları kaydetti:

‘Onlarca general içeri atılırken Genelkurmay’dan çıt çıkmadı’

“Bu ordunun başına çuval geçirildi. Genelkurmay, bu çuval geçirenlere karşı terbiyeden ölecek kadar nazik davrandı. Bu ordunun onlarca generali, kapı kilitleme usulü ile ‘tutun kapıları’ dediler ve hepsini içeri attılar, yine Genelkurmay terbiyesinden çıt çıkarmadı. Genelkurmay Başkanını terörist olarak tutukladıklarında ‘herhalde öyledir zaar’ diye düşünmüş olacak ki, yüzünü hep başka taraflara çevirdi. Şu an egemen iktidar bloğunda derin bir çatışma var. Her zaman olduğu gibi, bu çatışmayı Kürtlere ihraç ederek, kurtulacaklarını düşünüyor olmalılar.”

‘Mardin operasyonu

ateşkes koşullarının ihlalidir’

TSK’nın Mardin’de operasyon yaptığını belirten Önder, “Mardin’de valinin onayı yani hükümetin de oluruyla başlatılan operasyon ateşkes koşullarının ağır bir ihlalidir” dedi. Önder, “TSK ve hükümetin Süleyman Şah konusunda yapılan anlaşmayı kabul etmediğini” iddia ederek, “Eşme ve Süleyman Şah operasyonu konusundaki reddiyelerini Dışişleri Bakanlığı’na havale ediyorum. Dışişleri Bakanlığı olayın bütün sefahatinde bu işbirliğinde devrededir. Artık sıkıntıyı ve iç çatışmaları Kürde ihraç ederek kurtulma dönemi bitmiştir. Bir an önce herkesin ve bütün kurumların demokrasi ayarlarına geri dönmesinde sonsuz fayda vardır” diye konuştu.

Buldan: TSK yeniden devreye girdi

HDP Grup Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da, TSK’nın bir süredir siyasete müdahale etmekten imtina ettiğini söylerken, “Fakat bugünkü konjonktürde TSK’nın yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Son Nevruz mektubunda ‘Eşme Ruhu’ ile ilgili değerlendirmeden sonra TSK’nın yaptığı açıklama, TSK’nın etkin ve yetkin bir şekilde siyasete müdahale ettiği anlamına geliyor” iddiasında bulundu. AK Parti ’nin askerin siyasete müdahalesine yönelik sessiz kaldığını dile getiren Buldan, “ AKP bu konuda daha net bir tavır alarak askeri vesayete karşı net bir açıklama yapmalı, sessizliğini bozmalıdır. TSK’nın elini siyasetten çekmesi gerekiyor” diye konuştu. Buldan, Mardin’de yapılan operasyonun da sürecin ruhuna aykırı olduğunu öne sürerken, “Bu doğrudan sürece yönelik bir müdahaledir” diye konuştu.