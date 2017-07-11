HDP'li milletvekillerinin 5'er yıl hapsi istendi

HDP Ağrı Milletvekilleri Dirayet Taşdemir ile Berdan Öztürk hakkında "terörist cenazelerine katıldıkları" gerekçesiyle Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün görülen ilk duruşmaya Milletvekilleri Taşdemir ve Öztürk katılmadı. Mahkeme heyeti, usulüne uygun davetiye çıkarılmış olmasına rağmen katılım göstermemeleri üzerine bir sonraki celse için savunmalarının alınması için zorla getirmelerini kararlaştırdı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde 26 Şubat 2015'de defnedilen Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 PKK'lının cenazelerine katıldıkları tespit edilen HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ile Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



PKK adına faaliyet yürüten Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, "ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığını" vurgulandı. Aynı cenazeye katılan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın dosyası ise Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldı. İddianamede, Demirkaya'nın cenazesinin Mardin Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Tekman ilçesi Geçit Mahallesine getirilmesi sonrası milletvekillerinin cenazeye katıldığı belirtildi.



İddianamede, milletvekili Dirayet Taşdemir'in taziye çadırında, "Süreç eski süreç değil, artık Kürtler kendi kendilerini yönetecekler. Halk asla boyun eğmeyecek" diye başlayıp devam eden konuşmalar yaptığına değinildi.



Berdan Öztürk ve Dirayet Taşdemir'e savunmalarının alınması için talimat yazılmasına rağmen ifade vermek üzere savcılığa müracaat etmedikleri kaydedilen iddianamede, "Taşdemir ve Öztürk'ün TBMM çatısı altında kanunların öngördüğü şekilde ve sınırda görev icra etmek zorunda oldukları, vekil sıfatı taşımaları nedeniyle halk nezdinde inandırıcılık ve yönlendiricilik vasfında bir statülerinin bulunduğu, bu statülerinin doğal sonucu olarak yaptıkları açıklamalar ve faaliyetlerin toplumun bir kesimini ideolojik olarak etkileyebileceği, bu noktada halkın ve vatandaşların hukuka aykırı zeminde hareket edebilecek bir duruma ve provokasyona zemin hazırlayabileceği, bu kapsamda sanık milletvekillerin Berjin Demirkaya isimli terörist cenazesine iştirak etmekle birlikte ilçemiz dışındaki eylemlere de iştirak ettikleri anlaşıldı" denildi.



Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk celseye tutuksuz sanıklar Dirayet Taşdemir ile Berdan Öztürk katılmadı. Mahkeme heyeti Berdan Öztürk için Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Dirayet Taşdemir için ise Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müzekkere yazarak, usulune uygun davetiye çıkarılıp çıkarılmadığının sorulmasına, usulune uygun bir davetiye çıkarılmış ve buna rağmen sanıklar duruşmaya iştirak etmemiş ise hakkında bir sonraki celse için savunmasının alınması için zorla getirme emri çıkartılarak hazır edilmesinini kararlaştırdı. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi. (DHA)