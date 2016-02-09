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Politika

HDP’li milletvekilleri 2 hafta önce başlattıkları açlık grevini sonlandırdı

HDP: Mücadeleye başka araç ve yöntemlerle devam edilecek

09 Şubat 2016 13:12

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin Şırnak Cizre’deki bodrumunda mahsur kalanlara dikkat çekmek için 27 Ocak’ta başlattığı açlık grevi sona erdi.

Açlık grevi 27 Ocak’ta İçişleri Bakanlığı’nda üç milletvekili tarafından başlatılıp diğer üç heyetlik milletvekilleriyle TBMM’deki Parlamento Grubunda sürdürülmek üzere devralınmıştı. HDP yaptığı yazılı açıklamada açlık grevinin "Vahşet bodrumu" ile ilgili işlenen insanlık suçunun tüm ülke ve dünya kamuoyuna taşınmasında rol oynadığı ancak bundan sonra mücadelenin başka araç ve yöntemlerle devam edeceği belirtti.

Yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Ancak tüm bu çalışmalarımıza rağmen 17 gündür vahşet bodrumu başta olmak üzere Cizre’deki birçok binada hastaneye nakledilmeyi bekleyen cenaze ve yaralıların alınması ile ilgili AKP Hükümetinin insanlık dışı tutumu devam etmektedir. Dün itibariyle ise endişe ve kaygılarımızı arttıran çeşitli katliam haberleri gelmektedir. Halklarımızla birlikte başka araç ve yöntemlerle bu katliamlara karşı mücadelemizi devam ettirme kararlılığıyla, açlık grevlerini sonlandırmış bulmaktayız. Bu hususta mücadelemiz artarak devam edecektir. AKP’nin vahşet boyutlarına ulaşmış bu savaş politikalarına karşı demokrasiden, barıştan yana olan tüm çevreleri halklarımızla birlikte yürüteceğimiz mücadelenin içerisinde yer almaya davet ediyoruz.”

Açlık grevini HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Urfa milletvekili Osman Baydemir 27 Ocak’ta İçişleri Bakanlığı’nda açlık grevine başlamıştı. HDP Meclis Grup Toplantı Odası’nda devam eden grevi 1 Şubat’ta Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, 4 Şubat’ta Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, 6 Şubat’ta Mardin Milletvekili Erol Dora, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve Urfa Milletvekili Dilek Öcalan açlık grevini devralmıştı.

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