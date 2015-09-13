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HDP'li milletvekili Diyarbakır'daki protestolarda yaralandı

Hastaneye kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in durumunun iyi olduğu belirtildi

13 Eylül 2015 23:40

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını protesto eden kitleye yönelik polis müdahalesinde ayağından yaralandı. 

Şeyh Sait Meydanı'da yapılan açıklamanın ardından Balıkçılarbaşı'na yürüyen ve buradan Sur'a girmeye çalışan kitleye yapılan saldırıda HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel bir cismin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. 

Ayağından yaralanan ve atılan yoğun gaz nedeniyle nefes almakta zorluk çeken Demirel, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demirel'in durumunun iyi olduğu bildirildi. 

 

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