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HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Adalet Bakanlığı'na 'annelik hakkından men' cezası alan Arzu Yıldız sorusu

" Arzu Yıldız’ın velayet hakkından yoksun bırakılması ile elde edilmek istenen kamu yararı nedir?"

23 Mayıs 2016 19:07

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, MİT Tırlarından yargılanan savcıların savunmalarına ilişkin haber yaptığı gerekçesiyle yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis ve ‘annelik haklarından men’ cezası alan gazeteci Arzu Yıldız için Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Beştaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Arzu Yıldız’ın velayet hakkından yoksun bırakılması ile elde edilmek istenen kamu yararı nedir? MİT Tırlarının görüntülerini yayınlayan gazeteler hakkında hukuki işlem yapılmaz iken Can Dündar, Erdem Gül ve Arzu Yıldız’ın mesleki faaliyetlerinin cezalandırılmasının gerekçesi nedir” diye sordu.

Beştaş’ın  Adalet Bakanının yanıtlaması istemiyle  verdiği soru önergesi şöyle:

“Adana'da mühimmat yüklü TIR'larla ilgili soruşturmayı yürüten savcıların Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunma görüntülerini yayınlayan Gazeteci Arzu Yıldız'a 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme tarafından, Gazeteci Yıldız'a güvenlik tedbiri de uygulanarak ayrıca TCK-53 üncü madde kapsamında velayet hakkından yoksun bırakılma cezası da verildi. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bahse konu mahkeme kararı basın-yayın ilkeleri açısından son derece tehlikeli bir duruma işaret ederken evrensel hukuk kaideleri ve insan hakları açısından da tartışmalara konu olmuştur. Birisi dört aylık bebek, diğeri altı yaşında Emine ve Fatma isimli iki küçük kızı olan Gazeteci Arzu Yıldız hakkında görülen dava basın suçlarına ilişkin bir ceza davası olduğu halde Yıldız’ın annelik hakkına dair bir karara hükmedilmiş olması mevcut hukuk sistemi ve yasalar nezdinde de anlaşılır olmaktan uzaktır. Her ne kadar mahkeme, Arzu Yıldız’ın üst sınırdan bir ceza almasını velayete ilişkin verdikleri karar ile ilintilendirmiş olsa dahi, iş bu karar ile Arzu Yıldız’ın yanı sıra hâlihazırda anneye muhtaç bir bebek ile küçük bir çocuğun da cezalandırıldığına şahit olmaktayız.

 

1- Anılan mahkeme kararından haberdar mısınız?

2- Arzu Yıldız’ın gazetecilik faaliyetinin mahkûm edilmesinin yanı sıra annelik hakkının da mahkum edilmesinin açıklaması nedir?

3- Herhangi bir mahkeme kararının ‘annelik hakkını’ bir annenin elinden alabileceğini düşünüyor musunuz? Muktedirin gücü annenin çocukları ile arasındaki bağı koparmaya da muktedir midir?

4- Mahkemenin yeni mağduriyetler yaratılması şeklinde tezahür eden güvenlik tedbiri uygulamasının gerekçesi nedir? TCK-53 üncü madde kapsamında yer alan çeşitli güvenlik tedbirleri içerisinden neden “velayet hakkından yoksun bırakılma” seçeneği tercih edilmiştir?

5-Mahkemece yapılan yargılama kapsamında ceza alan gazetecinin aynı zamanda annelik hakkından men edilmesi şeklinde tezahür eden basına yönelik sansürün nedeni nedir? Bakanlığınızın ve mahkemelerin “Mit Tırları” ile ilintili herhangi bir habere aşırı hassasiyetinin nedeni nedir?

6-Mit tırları ile ilgili olarak olayın gerçek failleri yerine olayı haber yapan gazetecilerin hedef alınma nedeni nedir?

7-Mit tırları ile ilgili haber yapan gazetecilerin maruz kaldığı hukuk dışı uygulamaların nedeni nedir?

8-Gazeteci Arzu Yıldız’ın “annelik hakkından men’i” ile yapılan haber içeriği arasındaki korelasyon nedir? Velayet hakkı nasıl bir gerekçe ile men edilebilmiştir? Anılan karar ile mahkemenin görevi kötüye kullandığını düşünüyor musunuz? Görevi kötüye kullanan mahkeme üyeleri hakkında soruşturma açılması gündeminizde midir?

9- Arzu Yıldız’ın velayet hakkından yoksun bırakılması ile elde edilmek istenen kamu yararı nedir?

10-Arzu Yıldız’ın velayet hakkından men’i ile Arzu Yıldız’la birlikte henüz beslenmek ve hayatta kalmak için dahi annesine muhtaç olan 4 aylık bebek Emine ve hala anneye muhtaç olan 6 yaşındaki Fatma’nın da cezalandırılmış olmasını cezaların şahsiliği açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

11-Mahkemenin cezaların şahsiliği ilkesini de yok sayarak karar verme süreçlerinde hukuka uygunluktan ziyade öç alma saikiyle hareket etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahkemelerin son dönemlerde uyguladıkları bu yönteme ilişkin tedbirler alınması gündeminizde olacak mıdır?

12-Mit TIR'larının görüntülerini yayınlayan gazeteler hakkında hukuki işlem yapılmaz iken Can Dündar, Erdem Gül ve Arzu Yıldız’ın mesleki faaliyetlerinin cezalandırılmasının gerekçesi nedir?"

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arzu yıldızannelik haklarından men cezasımit tırları davasında savunma veren savcılar

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