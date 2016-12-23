HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

İstanbul'da evinde gözaltına alınan Halkların Demkorasi Partisi İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Buldan adliye önünde yaptığı açıklamada "Sabah 09.00’da evime gelen ekipler tarafından gözaltına alındım. Bugün talimatla duruşmam vardı. Ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan ettik daha önce. Duruşmaya gelmeyeceğimi zaten biliyorlardı.

Gözaltına alınıp adliyeye getirildim, mahkeme huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi de beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu özellikle belirttim. Bugün yapılan gözaltıların aynı zamanda milletvekillerinin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ifade ettim. Ve şu anda 12 milletvekilimizin cezaevinde hukuksuz bir şekilde yattığını da söyledim. Ayrıca şunu hatırlattım mahkeme başkanına.

Ben TBMM’yi yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur Bahçekapılı Almanya’da 10 gün önce emniyette tutuldu, 2 saat gözaltında kaldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ’Kimse benim meclis başkan vekilimi gözaltına alamaz’ dedi. Ancak bugün ben bu ülkede kendi ülkemizde gözaltına alındım. İfade vermediğim için de mahkeme muhtemelen davayı tekrar Iğdır’a geri gönderecek çünkü talimatla gelen bir dava. Dolayısıyla geri gönderdiler sanırım. Elbette ki bu kararın siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Çünkü biz hala milletvekiliyiz. Bizim dokunulmazlığımız devam ediyor. Şu anda cezaevinde bulunan 12 milletvekilinin de dokunulmazlığı devam ediyor.

Dolayısıyla bu yapılan tam anlamıyla bir hukuksuzluk ve siyasi bir karar biliyoruz. Dolayısıyla da ifade vermiyoruz. Iğdır’da yapmış olduğum bir konuşmamdan dolayı örgüt propagandası suçundan yargılanıyorum" dedi. Pervin Buldan açıklama yaptıktan sonra aracıyla adliyeden ayrıldı.

Emniyet: Gözaltı işlemi yapılmadı, zorla getirilme kararı tebliğ edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan HDP İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın İstanbul’da gözaltına alındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatı gereği Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 08.50’de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile birlikte kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.

HDP’den iki açıklama

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın adliyede bulunduğu anlarda iki açıklama yaptı.



HDP Basın Bürosu’ndan bu sabah saat 09:12’de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan’ın İstanbul’daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denildi. HDP’den saat 10:43’te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada "Bu sabah İstanbul’daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı" denildi.

Davanın geçmişi

Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Pervin Buldan’ın talimatla ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazmıştı.

12 HDP'li vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu HDP'li 12 vekil tutuklu bulunuyor.

Buldan'ın, sabah 09.05 sularında İstanbul'daki evinde gözaltına alınmasının ardından HDP'den "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır." açıklaması yapılmıştı.

Buldan'dan Erdoğan'ın o sözüne hatırlatma: Hani kimse senin meclis başkan vekilini gözaltına alamazdı: