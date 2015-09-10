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HDP'li Leyla Zana: Eğer ölümler durmazsa ölüm orucuna başlayacağım!

'Elinde silah olan bütün taraflara sesleniyorum...'

10 Eylül 2015 14:05

HDP'li Leyla Zana "ölümleri durdurmak için ölüm orucuna başlayacağını" duyurdu. Zana, “Elinde silah olan bütün taraflara sesleniyorum; kimseye sözümü dinletemezsem de kendime sözüm geçer. Ölümleri seyretmektense ölmeyi tercih ederim.” dedi.

Şırnak’ın İdil ilçesinde HDP’nin düzenlediği mitingde konuşan Leyla Zana, şunları söyledi: 

“Kandil’i muhatap alıp görüşen, Parlamento'daki arkadaşlarımızı muhatap alan zihniyet hala Kürtleri eşit görmüyor. O psikolojik eşiği aşamıyorlar. Bursa’daki kardeşlerimizin ne hakkı varsa buradaki insanların da o hakkı olsun istiyoruz. Şimdi yaklaşık bir aydır kendi nefsinde çok düşünerek bir karar aldık. Yüzyıldır çarpışarak ölüyoruz. Nefsi müdafaa yapıyoruz. Ama artık yeter. Ölerek ve öldürerek toplumu, vicdanımızı, geleceğimizi çürüteceğiz. Elinde silah olan bütün taraflara sesleniyorum; kimseye sözümü dinletemezsem de kendime sözüm geçer. Ölümleri seyretmektense ölmeyi tercih ederim. Eğer ölümler durmazsa ölüm orucuna başlayacağım. Beni tanıyanlar bilir. Ağzımdan söz bir kere çıkar. Kellem gitse, geri dönmem. Artık yeter. Gençler öleceğine biz ölelim.”

 

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