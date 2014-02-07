HDP’li Levent Tüzel: Hangi ilaçların üretimi yapılmıyor?

Hülya Karabağlı / ANKARA

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, piyasada bulunmadığı belirtilen 473 kalem ilacı Meclis gündemine taşıdı. Kanser, kalp ve aşı gibi yaşamsal öneme sahip ilaçlarla ilgili sorun yaşandığına dikkat çeken Tüzel, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “Piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlar hangi grup ilaçlardır? Sebebi nedir? Nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyorsunuz” diye sordu. Tüzel’in soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Sağlık Bakanlığı'nın ilaçların yurtdışından özel şirketler tarafından getirilmesi için ihale yapılacağı açıklamalarına tepki olarak bir araya gelen 10 ilin eczacı odası başkan ve yöneticilerinin düzenlediği ortak basın toplantısında, piyasada 473 kalem ilacın bulunmadığı ifade edilmektedir. Eczacı Odalarınca, piyasada ilaç yokluğunun eczacılara sağlık hizmeti sunmada, hastalara ise ilaca ulaşmada büyük sorun yaşattığına dikkat çekilerek, bulunmayan ilaçların önemli bölümünün kanser, kalp, ilaçları ve aşılar gibi yaşamsal öneme sahip ilaçlar olduğu belirtilmektedir.

.Piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlar hangi grup ilaçlardır? Sebebi nedir? Nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyorsunuz?

.Üretimi yapılmadığı iddia edilen ilaçlar hangi grup ilaçlardır? Neden üretim yapılmaktadır?

.Üretimi yurt dışında yapılan ve ülkemizde kullanılan ancak zarar ettikleri gerekçesi ile ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen ilaçlar hangileridir?

.İlaca yalnızca ticari meta olarak bakılması, yanlış ilaç-fiyat politikaları, insan yaşamını ve hasta sağlığını kesintiye uğratmaktadır. Sağlık hizmetinin bir parçası olan ilaç hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi zorunlu değil midir? Piyasada ilaç bulunmaması hasta hakkının ihlali değil midir?

.Bulunmadığı iddia edilen ve yaşamsal öneme sahip kanser, kalp ilaçları ve aşılar için Bakanlık olarak nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?

.Bakanlığınızca ilaçların yurtdışından özel şirketler tarafından getirilmesi için ihale yapılacağı ve eczacıların sistemin dışına atılacağı iddiaları doğru mudur?

.Yerli ilaç sanayinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde Bakanlığınızın bir projesi var mıdır?

.İlaç fiyat kararnamesinin revize edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?