HDP'li Kerestecioğlu: Reddedilen Türkiye değil, AKP; 2015'te Cizre'ye bakanlarını sokmadılar

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi "Reddedilen Türkiye değil AKP" sözüyle değerlendirdi. Son yaşananları, "Güya Avrupa'ya posta atılarak küçük bir 'milliyetçi oyları konsolide etme oyunu" diye nitelendiren Kerestecioğlu, "Avrupa’da aşırı sağ nasıl Müslümanları düşman gösteriyorsa, AKP de sürekli Avrupalıları, kendi dışında herkesi düşman gösteriyor" diye konuştu.

2015 Eylül ayında dönemin Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve dönemin Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca'nın sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için gittikleri Cizre'ye alınmamasına değinen HDP'li Kerestecioğlu, "Bütün dünyada gösteri hakkı, ifade özgürlüğü olmalıdır. Burada dikkat çekilmesi gereke Türkiye’de bunların sağlanıp sağlanmadığıdır. 15 yıldır iktidarda olan insanlar zamanında Cizre’ye bakanlarını sokmadılar" hatırlatmasında bulundu.

Kerestecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

"Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de, Güneydoğu'da son 18 ayda yürütülen askeri operasyonlar sırasında aralarında '800 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığı ve 355 binden fazla insanın yerinden edildiği' ifade ediliyor. Bu bilanço, bizlerin de defalarca anlatmaya ve olmasını önlemeye çalıştığımız, AKP’nin bilançosudur!

"Başbakan’a tane tane anlatayım"

"İşte bu referandum bu uğurda önümüze paket halinde bırakılan bir referandumdur. Sorumsuzca ve utanılacak şekilde önümüze bırakılan bir tekliftir bu aslında.

"Gidip Bolululara 'Bolu Beyi'nin torunları' diye sesleniyor Başbakan. Oldu olacak hazır Newroz yaklaşırken Diyarbakırlılara da 'Dehak’ın torunları' desin. Şimdi kendisinin anlayacağı şekilde tane tane anlatayım. Bu referandumu kim istedi, Cumhurbaşkanı ve iktidar. OHAL'i kim getirdi arkadaşlar; Cumhurbaşkanı ve iktidar. Peki, OHAL kime karşı geldi: 15 Temmuz darbe girişimi yapanlara karşı! Peki, 15 Temmuz darbe girişimini yapan siyasiler bulundu ya da bulunmak istendi ve yargılandı mı?

"Yeni doğum yapan kadın bile cezaevinde ama darbenin siyasi ayağı bulunamadı"

"Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in açıklamalarına baktığımızda darbe girişiminde bulunan siyasilerin bulunamadığını görüyoruz! Dolayısıyla yargılanmadılar da! Ne enteresan değil mi! Yeni doğum yapmış kadınlar da dahil her türlü sıradan insan cezaevlerinde ama siyasi kanadı olmayan bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız! Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar! Ve sözde bu darbe girişimine karşı getirilen OHAL ve KHK'lar; 100 binlerce insanın canını yakarken, şimdi de, kendilerinin sabahlara kadar Meclis'i canhıraş, adeta köleler gibi çalıştırıp getirdikleri referanduma karşı hayır oyları yükseldikçe, hayırcıların canını yakmak için kullanılıyor OHAL!

"Hangi demokrasiden söz ediyorsunuz?"

"Şimdi de bir kaç gündür 'demokrasi demokrasi' demeye başladılar! Bu tabloda hangi demokrasiden söz ediliyor! Barış isteyen 312 akademisyen üniversitelerinden ihraç edildi, işten çıkarılan ve istifaya ya da emekliliğe zorlananları da ekleyince 450’ye yaklaşıyor bu sayı! Bugün Türkiye’de 157 gazeteci hapiste. Onlarcası da artık sürgün! Kendi halkına bütün meydanları kapatmış bir iktidar hangi demokrasiden söz ediyor.

"Milliyetçi oyları konsolide etme oyunu"

"Bu referandumu kendisi icat ettiği halde, bu referandumda bütün hayır diyenleri bir de terörist ilan eden bir iktidar hangi demokrasiden söz edebilir! Yine güya Avrupa'ya posta atılarak küçük bir 'milliyetçi oyları konsolide etme oyunu' oynanırken, her türlü anlaşmaya devam ediyorlar! Avrupa’da aşırı sağ nasıl Müslümanları düşman gösteriyorsa, AKP de sürekli Avrupalıları, kendi dışında herkesi düşman gösteriyor.

"Reddedilen Türkiye değil, AKP"

"Siz bu ülkelere, Türkiye’nin, halkımızın yararına olacak diplomatik veya ticari görüşmeler yapmaya gitmiyorsunuz. AKP propagandası yapmaya gidiyorsunuz. Sonra da sanki bu ülkeler Türkiye’yi reddetmiş gibi krizin yükünü yurttaşa yüklüyorsunuz. Aslında reddedilen Türkiye değil; AKP.

"Cizre’ye bakanları sokmadınız"

"Bütün dünyada gösteri hakkı, ifade özgürlüğü olmalıdır. Burada dikkat çekilmesi gereke Türkiye’de bunların sağlanıp sağlanmadığıdır. 15 yıldır iktidarda olan insanlar zamanında Cizre’ye bakanlarını sokmadılar. 157 gazeteci tutuklu, 13 milletvekili tutuklu ve Türkiye’nin bütün meydanları halka kapatılmış durumda. Başkalarına söz söylemek için kendilerinin o evrensel ilkeleri yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye’de ifade özgürlüğü, insan hakları yerle bir edilmiş"