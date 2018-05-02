HDP'li Kerestecioğlu: Belki Hayrunisa Gül aday olur

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Kerestecioğlu, Abdullah Gül'ün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaptığı iddia edilen ziyaret nedeniyle adaylıktan vazgeçtiğini öne sürdü. Kerestecioğlu, "Gül, 'evet ben aday olmayacaktım ama bu ziyaretten sonra adayım' deseydi, tankların üzerine çıkmış siyasetçi olurdu. Gençlerin dediği gibi fazla üzerine gitmeyelim, belki 2048’de aday olur. Ya da bir gül aday olacaksa belki Hayrunisa Gül aday olur" dedi.

Topalntıda, 4 partinin kurduğu seçim ittifakı, HDP’nin yürüteceği seçim çalışmaları ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Kerestecioğlu, "seçimin Türkiye için hayati bir önem taşıdığını belirten Kerestecioğlu, şöyle konuştu: “24 Haziran’da tarihi bir seçim yaşayacağız. Tabi ki ne her şeyin sonu ne her şeyin başlangıcı ama ülkede demokrasi geleneğine önemli bir yapı taşı koyacak bir seçim. Herkesin oyunu kullanması ve sonra da oyuna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kediler var, yasal düzenlemeler var. Ama bir halk karar vermişse o zaman gereğini yapar, onu da 24 Haziran’da yapacak. Bu nedenle, Türkiye’de bütün kesimlere sesleniyorum, HDP’ye AKP’ye, MHP’ye, CHP’ye oy vermiş tüm yurttaşlara, AKP’deki mutsuz dindar, demokrasiden yana insanlara sesleniyorum. Biz hep birlikte kardeşlik içinde yaşayabiliriz. Aklımız var, yüreğimiz var bunu becerebiliriz" açıklamsında bulundu.

"E- muhtıradan hallice bir muhtırayı helikopterle gönderiyorlar"

Duvar'da yer alan habere göre, iktidarın ekonomideki kötü gidiş nedeniyle seçim kararı aldığını belirterek, şunları söyledi: “Ülkeyi ekonomik kriz yüzünden 1 yıl daha yönetemeyeceklerini bildiklerinden erken seçim kararı aldılar. Çok zordalar, çok sıkıntıdalar. Bu nedenle, bugün bir ülkenin eski Cumhurbaşkanının Sayın Abdullah Gül’ün, muhtemel bir adayın konutuna helikopterle Genelkurmay Başkanı indiriyorlar. Buna karşı bir açıklama gelmedi kimseden. ‘Askeri vesayetle mücadele edeceğim’ diye iktidara gelenler, bugün kendi tarafında diye Genelkurmay Başkanını adayları ikna etmesi için gönderiyor. Bu olayla ilgili haberleri yayından kaldırıyorlar, fakat diğer yandan Bülent Turan, hiç sıkıntı hissetmeden ‘Genelkurmay Başkanıyla görüştü diye aday olmuyorsa hiç olmasın’, diyor. Yaşanan olayı itiraf ediyor. 27 Nisan e-muhtırasını eleştirenler, e- muhtıradan hallice bir muhtırayı helikopterle gönderiyorlar.”

Kerestecioğlu, şöyle devam etti: “Eğer bir ziyaret olmuşsa ki olmuş görünüyor, bunun üzerine Gül,’evet ben aday olmayacaktım ama bu ziyaretten sonra adayım’ deseydi, tankların üzerine çıkmış siyasetçi olurdu. Ama sanırım rafa kalktı. Gençlerin dediği gibi fazla üzerine gitmeyelim, belki 2048’de aday olur. Ya da bir gül aday olacaksa belki Hayrunisa Gül aday olur.”

Kerestecioğlu, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin şunları söyledi: “Yalanlarla yönetilen bir ülkeyi değil; kolektif akılla, dostlukla, dayanışmayla yönetilen bir ülkeyi hak ediyoruz. 24 Haziran bu değişimin tarihi olacak. Demokrasi tarihimize yapı taşı koyulacaktır. Bu ülkeyi tüm yurttaşların görüşüne, düşüncesine, inancına saygı göstererek halkla birlikte yönetecek bir kişi cumhurbaşkanı olacak. Baş harfleri S ve D olabilir. Erdoğan yenilmez değil. Sadece bu algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki yenilmez gibi. Ama değil. Şimdi özgürlük zamanı, şimdi HDP zamanı. Herkesin bir araya gelme zamanı.

‘İsterse Che Guevara'nın kardeşine mesaj göndersinler’

CHP-İYİ Parti-SP-DP ittifakını eleştiren HDP’li Kerestecioğlu, şunları söyledi: “Biz yüzümüzü bu cenaha döndüğümüzde sağdan sağdan gelen ittifaklar görüyoruz. Ortada sosyal demokrat bir parti var fakat bu parti günlerdir topu İyi Parti’ye atarak, ’İyi Parti HDP’yi istemiyor’ diyerek bir süreç yaşattı. Ama bugün gördük ki HDP dışında bir ittifak kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak kimi transfer ederse etsin, isterse Che Guevera’ya, onun kardeşine mesaj yollasınlar onun sağ bir ittifak olmasını engelleyemez. CHP’nin sol seçmenine de yasaktır. Eğer bir parti sosyal demokratsa ittifak yapılacak parti solda olan partidir. Siz 90’lerin İçişleri Bakanıyla, Sivas’ta yaşananların şaibesi üzerinde olanlarla ittifak yapıyorsanız sağ bir ittifaktasınız. Kadın ittifakı, emek ittifakı dururken cumhur ittifakını kim takar demiştik. Şimdi iki sağ ittifak yarışacak. Onlar oraya HDP buraya. Oylar HDP’ye.”

‘Demirtaş’ın adaylığının önünde hiçbir hukuki engel yok’

Kerestecioğlu, “HDP’nin baraj sorunu var mı” sorusuna “Asla böyle bir şey olmayacak. Aksine Türkiye’de sol olan tek parti HDP, bütün sol oylar HDP’ye gelecek. Baraj sorununu bir kenara bırakın, biz iki barajı atlayacağız” yanıtını verdi.

“İkinci turda Abdüllatif Şener’in adı geçiyor. Seçim ikinci tura kalırsa sizin Şener’e desteğiniz olur mu?” sorusunu “Bunu o zaman değerlendireceğiz. Biz ikinci tura kendi adayımızla çıkmayı hedefleyeceğiz. Cuma günü de adayımızı açıklayacağız” diye cevapladı.

Kerestecioğlu, başka bir soru üzerine Demirtaş’ın adaylığının önünde hiç bir hukuki engel olmadığını söyledi.