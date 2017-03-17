HDP’li Kaya: Tekliği dayatanlar firavundur; Müslümanım diyen sahtekârlar, peygamber düzenine baksın

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan ve “tek adam sistemi getireceği” için eleştirilen anayasa değişikliği hakkında konuştu.

Kaya, “Hepimizi Allah bu kadar farklı yaratmışken, bunun karşısında tekliği dayatanlar Firavun'dur" derken, “Tıpkı Hazreti Muhammed'in döneminde olduğu gibi, tekçilik yoktur. Bugün Müslümanım diyen sahtekârlar dönüp de peygamber düzenine baksınlar” ifadelerini kullandı.

dihaber’in haberine göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl Örgütü, ailelerle dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van milletvekilleri Bedia Özgökçe Ertan, Lezgin Botan, OHAL sürecinde kapatılan Din Alimleri Derneği ile Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenleri ile Dayanışma Derneği (MEYA-DER) üyeleri ve yüzlerce aile katıldı.

Yemekte konuşan Hüda Kaya, şunları söyledi:

Halepçe katliamında" yaşamını yitirenleri andı. Kaya, "Şu an Türkiye toplumunun tek gündemi "Evet" ve "Hayır" olarak geçiyor. Allah’ın farklı renklerde dillerde yarattığı onlarca topluma kimliğe sadece gri rengi dayatılıyor. İnsanların en temel hakları Kuran’la güvenceye alınmışken, bunlar çıkıyor tek dili dayatmaya çalışıyor. 80 milyonluk bir topluma tek renge tek dil dayatılıyor. Bu sorunlar elbette bu günün sorunu değil, bu politikalar doksan yıllık politikanın tekçi sistemi bir sonucudur. Bir zamanlar 27 Şubat'lardan şikayet edenler şimdi 27 Şubat'ın ve onun zulmünün öncüsü olmuş durumdadır. Diğer hükümetler hiç değilse dini alet etmiyorlardı ama şimdikiler dini politikalarına alet ettiler. Hâlâ kafası karışık olanlara sesleniyorum; hayır diyenlere dinden çıkacakmış gibi gösteriliyor, sevgili arkadaşlar buna inanmayın kanmayın. Hepimizi Allah bu kadar farklı yaratmışken, bunun karşısında tekliği dayatanlar Firavun’dur.

Tıpkı Hazreti Muhammed'in döneminde olduğu gibi tekçilik yoktur. Bugün Müslümanım diyen sahtekârlar dönüp de peygamber düzenine baksınlar. Son günlerde biliyorsunuz, Avrupa Aile Bakanlığı'nın yarattığı bir kriz var. Orada kriz yaratan Aile Bakanı, kadın ölümlerini çocuk istismarını durduracakken, 1 yıllık faaliyet raporunda 81 ilde sadece mevlüt vermiş. Bakanın işi mevlüt vermek değildir. Bakan kadın ölümlerini durduracağı yerde öldürülen kadınların arkasından sadece mevlüt okutmuş. Biz bütün ölümlerin hesabını sorulması, barışın ve yaşam hakkının yeniden güvenceye alındığı günler için mücadele ediyoruz