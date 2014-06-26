HDP'li Kaplan'dan 'çözüm paket'ine ‘süreç yasallaştırılıyor' yorumu

"Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı"nı değerlendiren HDP’li Hasip Kaplan, “Tasarı, çerçevedir. Yapılacakları yasal güvenceye bağlayıp, yapılacaklar konusunda hükümete yetki tanıyor. Dünya örneklerine bakarsanız benzeri süreçler İrlanda'da, İspanya'da, Güney Afrika'da yaşandı ve onlarda da benzeri Meclis süreci geçirildi” dedi.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre, tasarıyı değerlendiren CHP’li Sezgin Tanrıkulu ise “Bu düzenlemenin en önemli yönü ayrı bir yasal çerçeve ile Meclis iradesinin devreye girecek olmasıdır. Ben bu adımı önemli ve değerli buluyorum” diye konuştu.

Hükümetin, Meclis’e sevk ettiği çözüm süreci paketine muhalefet temkinli yaklaştı. CHP ’li Tanrıkulu yasal düzenleme ile çözüm için Meclis iradesinin devreye gireceğini söylerken, HDP’li Kaplan ise sürecin yasallaştırılması, Meclis'e getirilmesi, şeffaflaştırılması, muhalefetin süreç konusunda bilgi ve görüşlerinin almasını önemli olduğunu söyledi.

Tanrıkulu: Önemli ve değerli

Hükümetin Çözüm süreciyle ilgili Meclis’e sevk ettiği yasa tasarısıyla ilgili Radikal’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yasayla Meclis iradesinin devreye gireceğini dile getirdi. Atılan adamı olumlu ve değerli bulduğunu söyleyen Tanrıkulu şunları söyledi: “Getirilen taslak zaten bakanların yetkisinde olan ve uygulanan konuları yasal bir zemine oturtuyor. Düzenlemeyi olumlu buluyorum. Türkiye’nin Kürt sorunu çözülecekse atılması gereken adımlardan biridir. Benzer düzenleme daha önce MİT yasası kapsamında yapılmıştı. Şimdi MİT mensupları dışındakilerde bir güvence getiriliyor. Bu düzenlemenin en önemli yönü ayrı bir yasal çerçeve ile Meclis iradesinin devreye girecek olmasıdır. Ben bu adımı önemli ve değerli buluyorum” dedi.

Kaplan: Süreç yasallaştırılıyor

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise TBMM'ye sevk edilen Çözüm Süreci Paketi'nin son derece önemli olduğunu belirterek, "Hayırlı olsun" dedi. Kaplan, düzenlediği basın toplantısında, çözüm sürecinin başından beri duyarlı ve sorumluluk üstlendiklerini, çatışmasızlık ve sürecin gelişmesinde rol oynadıklarını ifade ederek, sürecin yasallaştırılması, Meclis'e getirilmesi, şeffaflaştırılması, muhalefetin süreç konusunda bilgi ve görüşlerinin almasını önemli olduğunu söyledi.

"Oslo ve Habur süreçlerinden çok ciddi dersler çıkarılarak gelinen aşamada sürecin olgunlaşması dikkate alınarak, akil insanlardan TBMM'deki Çözüm Süreci Komisyonu'na ve bugün Meclis'e sunulan tasarı, bu anlamda son derece önemlidir" diyen Kaplan, tasarının içeriğini ve konuyu partilerinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini ve bu değerlendirmelerin sonucunda düşüncelerini kamuoyuyla kapsamlı olarak paylaşacaklarını ifade etti.

Kaplan, tasarının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yasalaşması konusunda nasıl bir takvim bekledikleri sorusuna, "Tasarı, çerçevedir. Yapılacakları yasal güvenceye bağlayıp, yapılacaklar konusunda Hükümet'e yetki tanıyor. Dünya örneklerine bakarsanız benzeri süreçler İrlanda'da, İspanya'da, Güney Afrika'da yaşandı ve onlarda da benzeri Meclis süreci geçirildi. Hem ülkemizin özgürlüğünü dikkat alıyoruz hem de dünya deneyimlerini de dikkat alarak sorunları nasıl çözebileceğimiz konusunda tarihi bir sorumluluk yüklendik. Tarihe ve halka karşı sorumluluğumuz vardır. Çözüm, barış, demokrasi isteyen tüm partilerin, ana muhalefetin sürece destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. İtirazların artık Meclis'te konuşulması gerektiği döneme geçeceğiz" karşılığını verdi.