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'HDP'li iki bakan Saray'a gitmeyecek'

HDP'li Baluken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı gelmesi durumunda bakanlarının, bunun yazılı gerekçesini isteyeceklerini duyurdu

02 Eylül 2015 11:32

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP’li bakanların Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılabilecek bir Bakanlar Kurulu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baluken, bu olasılığı daha önceden değerlendirdiklerini ve parti olarak karar aldıklarını gösteren bir mesaj verdi. Baluken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan böyle bir çağrı gelmesi durumunda bakanlarının, bunun yazılı gerekçesini isteyeceklerini vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Baluken, “Müstafi hükümet, savaş tezkeresini kabine üzerinden Meclis’e göndermekle seçim hükümetinin bütün üyelerine, iradelerine açık hakarette bulunmuştur” dedi. 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Meclis’te ‘Barış Anneleri’yle de görüşen Baluken, “Analar bu ülkede ağlıyorsa bütün siyaset kurumunun ayıbı, utancıdır.

Hiçbir ananın acısı yarıştırılmamalı, kıyaslanmamalı. Anaların acıları ortaktır, gözyaşlarının rengi yoktur” diye konuştu.

‘Muhbirlik genelgesi’


Baluken, örgüt üyelerini ihbar edenlere ödül vaat eden düzenlemeyle ilgili, “Muhbirlik genelgesi, insanları onursuzlaştırma çağrısı, para karşılığında başkalarının canlarının alınması çalışması” dedi.

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