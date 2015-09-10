HDP'li İdris Baluken: Kendi kitlemizi zor tutuyoruz

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Kendi kitlemizi zor tutuyoruz. Kesinlikle çatışmaya girmemeleri ve saldırının yapıldığı yerde partinin sahiplenilmesi dışında herhangi bir şeye yönelmemelerini istiyoruz” dedi.

İdris Baluken, kitlelerin karşı karşıya gelebileceği uyarısında bulundu. Eş zamanlı olarak onlarca kentte örgütlü saldırıların ortaya çıkmasının tesadüfle açıklanamayacağını belirterek, “Kendi kitlemizi zor tutuyoruz. Kitlelerin karşı karşıya gelmesi durumunda nelerin yaşanabileceğini herkesin az çok öngörmesi lazım” dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP Genel Merkez Binası'na yönelik saldırılara ilişkin ANF'ye değerlendirmelerde bulundu.

'Saldırıının işaretleri vardı, önlem alınmadı'

Baluken, devlet yetkililerinin kendilerini yanılttığını belirterek, saldırıya ilişkin şu bilgileri verdi: "Gün boyu saldırının geleceğine dair işaretler vardı. Sokak başından geçen araçlarla ırkç gruplar ara ara genel merkeze tehdit ve küfürler savuruyordu. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini biliyorduk. Ankara Valiliği ile birkaç kez görüştük, İçişleri Bakanlığı yetkililerine gerekli bilgiler verildi ancak fiili saldırı gerçekleşene kadar bize hep yanıltıcı bilgiler verildi. Durumun kontrol altında olduğu, ciddi risk teşkil etmediği, önlem alındığını söylediler. Ancak saldırı gerçekleştikten sonra içeriden haber aldığımız arkadaşlar Ankara Valisi'nin verdiği bilgilerin tamamen yanıltıcı, yanlış bilgiler olduğunu ifade ettiler. Sürekli temas halindeydik ve sürekli yanlış bilgiler aktarıldı. Binaya girenin olmadığı, birkaç taşla camların kırıldığı söylenmişti. Ancak yetkililer bunları söylerken, ikinci katta ciddi yangının olduğunu, arkadaşlarımızın korunma amacıyla üst katlara sığındıklarını öğrendik. Yan binaya geçerek çatı katından kurtuldular, arkadaşlarımız."

'Partinin beyni hedeflendi'

Baluken, saldırıda özellikle ikinci katta bulunan bilgi işlem odasının hedef alındığına dikkat çekerek, "İkinci kattaki bilgi işlemdi. Partinin beyni olan tüm bilgiler yakılmış durumda. Bu bile bilinçli devreye konulan bir saldırı olduğunu gösteriyor. Binanın diğer katlarında da ciddi tahribatlar var" diye konuştu.

'AKP'nin linç operasyonu'

Baluken, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, başlı başına planlanmış bir irade kırma operasyonudur. Uzun süredir Türkiye'de sivil darbe ve bütün ülkeye yayılmış savaş konsepti vardı. Bunun geldiği boyutu gösteriyor. 6 milyon oy alan siyasi partinin genel merkezine yapılan saldırı çatışma ve kaostan beslenen, kutuplaşma, kan siyasetinden beslenen anlayış ve zihniyetlerin ülkeyi hangi tehlikeli noktalara götürdüğünü gösteriyor. pek çok yerden akşam saatlerinde yine saldırı haberleri aldık ve ilgili illerin valileriyle görüştük. Dün de aynı şekilde eşzamanlı ve bindirilmiş kıtalarla saldırılar yapılmıştı. Zamanlama itibarıyla bile eşzamanlı saldırıların olması, saldırıların çok yerde meydana gelmesi; tek merkezden, AKP hükümetinin, devletinin siyasi linç operasyonu olduğunu gösteriyor." Saldırıyla HDP'ye diz çöktürmenin, HDP'yi kriminalize ederek toplum nezdinde itibarsızlaştırmanın hedeflendiğini belirten Baluken, "Bu parti büyük bedellerle, çok büyük mücadeleler ile bugüne geldi. Diz çökme gibi anlayış bu partinin geleneğinde asla söz konusu değildir. Bu yaklaşımlardan sonuç alamayacaklar" dedi.