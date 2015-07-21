HDP'li Hasip Kaplan: Derin devletin bilgisi haricinde böyle bir eylemin yapılması mümkün değil

HDP’li Hasip Kaplan, 32 insanın hayatını kaybettiği Suruç katliamıyla ilgili olarak, “ Derin devletin bilgisi, haricinde, gözetlemesi, kollaması dışında böyle bir eylemin yapılması mümkün değildir. Çünkü her taraf dinleniyor. IŞİD de dinleniyor” ifadelerini kullandı. Suruç’tan önceki kanlı eylemleri de hatırlatan Kaplan, “Bu saldırılar sistematiktir. Organizedir. Türkiye’nin bütün güney hattı boyunca bu saldırılar yaşandı. Reyhanlı da başladı, Adana, Mersin ve 7 Haziran seçimleri öncesinde Diyarbakır mitingine kadar uzandı. Suruç’taki katliamla sonuçlandırdılar” diye konuştu.

Geçtiğimiz yasama döneminde MİT Yasası ve telefon dinlemeleriyle ilgili komisyonlarda görev yapan Kaplan, T24’ün Suruç eylemi ve MİT’in zafiyetine ilişkin tartışmalara ilişkin soruları yanıtladı. Eylemcilerin, basın toplantısı saati ve yeri gibi en ince ayrıntıyı bildiklerinin anlaşıldığına dikkat çeken Kaplan, “Derin devletin bilgisi haricinde, gözetlemesi, kollaması dışında yapılması mümkün değil. Çünkü her taraf dinleniyor. IŞİD de dinleniyor. Dinlemeyi yapanlar bunu görüyor ve biliyorlar. Bu derin yapılanma, hükümetin politikalarıyla uyumlu olarak ortada kaos yaratıp erken seçimde birinci parti olma hedefleniyor” dedi.

MİT’in dışında emniyet müdürleri ve valililerin bilgisi dahilinde istihbaratın birimlerinin dinleme yaptığına dikkat çeken Kaplan, “Bu vahim olayların geçtiği yerlerin valileri, emniyet müdürleri sağlıklı bir soruşturma açısından görevden alınmalı” dedi. MİT’le ilgili soruşturma yetkisinin Başbakan da olduğunu hatırlatan Kaplan, "MİT’i kim soruşturacak. Başbakan'ın emrinde” ifadelerini kullandı.