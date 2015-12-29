HDP'li Hasip Kaplan: Demokratik özerklik bir çözüm projesidir

Eski HDP milletvekili Hasip Kaplan, son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan özerkliğin “birlikte yaşamanın harcı olduğunu” savunarak, “Özerklik bir çözüm projesidir, demokratik bütünlük içinde bir çözüm projesidir. Sonuna kadar Türkiye projesidir” dedi.

T24’e değerlendirmelerde bulunan Hasip Kaplan, ‘demokratik özerlik’le ilgili HDP’nin tüzük ve programını işaret ederek, “Kendi programında, tüzüklerinde demokratik özerklik var. Programında olan bir şeyi savunmasından doğal başka ne olabilir, kıyamet koparılmasına gerek yok. Biri sultan olacağım diyor. Diktatörlük, sultanlık bir projedir. Demokratik özerklik de bir projedir” şeklinde konuştu.

“Türkiye siyasi mezarlığa dönen bir ülke”

Ankara’da yeniden konuşmaya başlanan parti kapatmalarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Kaplan, “Türkiye siyasi mezarlığa dönen bir ülke. Derin gücü kullanıp partileri kapatmaya kalkmak siyaset zeminini daraltmak, milletin iradesiyle seçilmiş üçüncü bir partiyi yok saymak en tehlikeli siyasi adım olur” dedi. Böyle bir durumun Türkiye için felaket anlamına geldiğini söyleyen Kaplan, Meclis’in çözüm yeri olmaktan çıkabileceği uyarısında bulundu. Eninde sonunda masaya oturmaktan kaçılmayacağını da ifade eden Kaplan, İngiltere’nin eski Başbakanı Blair kadar cesaretli olmanın gerektiğine hatırlattı. Milletin savaş değil barış istediğini ifade eden Kaplan, HDP’nin kendi programında ve tüzüğünde demokratik özerlik olduğunu söyledi.

“Özerklik bir çözüm projesidir”

Siyasilerin çözüm için sustuklarını, silahların konuştuğuna dikkat çeken Kaplan, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın daha dikkatli dil kullanmaları gerektiğini söyledi. “Özerklik bir çözüm projesidir, demokratik bütünlük içinde bir çözüm projesidir. Sonuna kadar Türkiye projesidir” diyen Kaplan, HDP’nin bu düşüncesini iyi anlamak gerektiğini ifade etti.

“Bölücü sendromundan vazgeçilmelidir”

AKP başta olmak üzere diğer siyasi partilerin artık bölücü sendromundan vazgeçmeleri gerektiğini belirten Kaplan, İspanya, Fransa, İngiltere örneklerini hatırlattı ve “İnsanlar farklıkları ayrılık nedeni olarak görmüyor birliktelik harcı olarak görüyor. Demokratik özerklik birlikte yaşamının harcıdır” dedi.