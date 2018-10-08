HDP'li Gergerlioğlu: Cezaevlerinde 700 bebek var ve son derece kötü koşullarda yaşıyorlar

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde 700 bebek var ve bunlar, son derece kötü koşullarda yaşıyorlar. Cezaevleri bebeklere göre yerler değildir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hak ihlali iddialarına ilişkin cezaevlerinden kendisine gelen 200 başvuruyu, üyesi olduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na ilettiklerini söyledi.

3 aydır yanıt verilmedi

Komisyonun kendilerine üç ay yanıt vermediğini öne süren Gergerlioğlu, üç ayın ardından verilen yanıtta "komisyon bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu kurulduğu zaman cezaevlerine gidilebileceğinin" denildiğini belirtti.

Gergerlioğlu, komisyon tarafından verilen cevapları yeniden komisyona gönderdiklerini ifade etti.

"Yaşamaları mümkün değil"

Hak ihlallerine ilişkin cezaevlerinden bazı örnekleri anlatan Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde 700 bebek var ve bunlar, son derece kötü koşullarda yaşıyorlar. Cezaevleri bebeklere göre yerler değildir. Onların demir parmaklıklar ardında çocukluk yaşayabilmeleri mümkün değildir. Yemekler, hijyen kurallarına aykırı bir şekilde geliyor. Oldukça ağır insan hakları ihlali var" diye konuştu.

Gergerlioğlu, hak ihlallerine ilişkin vahim iddialar olduğunu belirterek, komisyonun bir an önce toplanmasını istedi.