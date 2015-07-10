HDP’li Garo Paylan: Nefret suçları mahkum olmazsa güvercin tedirginliği devam edecek

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, “Cezasız kalan her nefret söylemi, nefret söyleminin hedeflediği insanları ‘güvercin tedirginliğine’ itmekte ve nefret suçlarının zeminini hazırlamaktadır”dedi. Son 15 gündür Ermeni Toplumunu doğrudan hedef gösteren Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel hakkında yapılan açıklamalara karşın herhangi bir Cumhuriyet Savcılığı'nın harekete geçmediğini belirten Paylan, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"Yasalarımızda mutlaka nefret söyleminin kapsamı belirlenmeli ve daha ağır cezalar uygulanmalıdır" diyen Paylan, diğer nefret söylemleri ile ilgili Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi çağrısında bulundu.

'Bahçeli nefret söylemini meşrulaştırıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'daki saldırıyla ilgili, "Bunlar genç çocuklar. Birisi sürükler, bunlar da arkasından gidebilir. Hem Koreli ile Çinliyi ayırt edecek özellik nedir? Baktı ki ikisi de çekik göz, fark eder mi efendim?" dediğini aktaran Paylan, "Sayın Bahçeli nefret söylemini meşru gösteriyor. Ahmet Hakan bugün şaka yaptığını ima etmiş. Sayın Bahçeli, hiç komik değil. Bir partinin genel başkanı sorumlu davranmalı ve lanetlemelidir ama yol vermiştir" dedi.

Nefret söylemlerinin daha ağır cezalandırılmasını içeren kanun teklifini önümüzdeki günlerde, diğer partilere mensup milletvekillerinin de desteğini isteyerek Meclis Başkanlığı'na sunacağını anlatan Paylan, “Bu olayların ardından kendinize dair endişeniz var mı?" sorusuna, "Kişisel kaygım yok ama Ermeni toplumu defalarca suça maruz kaldı. Tekrar ırkçı bir dalganın yükselmesini istemiyoruz. Bu nefret suçları mahkum olursa o zaman güvende hissedeceğiz. Böyle olmazsa güvercin tedirginliği devam edecek" yanıtını verdi.

Paylan’ın basın toplantısı metni şöyle:

"Tigran Hamasyan 25 yaşında, dünyaca tanınan, geleneksel Ermeni müziğini başarı ile yorumlayan ödüllü bir piyanisttir. 2015 yılı 22. İstanbul Caz festivaline katılmış ve bu festivalde iki konser vermiştir. Tigran Hamasyan, 21 Haziran 2015 tarihinde de Ani Antik kentinde konser vermiştir.

"Ülkü Ocakları Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel 21.06.2015 tarihli konseri gerekçe göstererek 24.06.2015 tarihinde basın açıklaması yapmış ve bu açıklamada: 'Geçtiğimiz günlerde Anı Ören yerinde papaz kıyafetiyle ne idüğü belirsiz insan müsveddeleri tarafından verilen konseri esefle, şiddetle ve nefretle kınıyorum” 1915 olaylarında yüz binlerce Müslüman Türk soydaşımız bu Ermeniler tarafından soykırım ve katliama uğratılmadı mı? Fazla değil, daha 23 yıl önce Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin Hocalı köyünde yüzlerce soydaşımıza soykırım yapan bu Ermeniler değil miydi? Yaptıkları bu hareketle ne amaçlanmak isteniyor? Bunların içerideki destekçileri kimlerdir ? Hangi satılmış basın mensupları bunlar ile ortaklaşa hareket ediyor. Herkes haddini bilecek ve bu saatten sonra ayağını denk alacaktır. İçeriden ve dışarıdan satılmış hain beyinler tarafından sabrımız zorlanmak mı isteniyor? Yoksa bizler de Kars caddelerinde Ermeni avına mı çıkalım’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SÖZLÜ 2 Temmuz’da Twitter adresinden şu mesajı paylaştı: 'Manukyan’ın Adana da ki yeğeni mutludur. Üç teyze çocuğu daha meclise girdi. AKP, CHP ve HDP den. Ne kadar gururlansa azdır.'

'Nefret söylemi, nefret suçuna dönüşmektedir'

"Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı geçtiğimiz günlerde ‘Doğu Türkistan' Müslümanlarına destek olmak için yürüyüş gerçekleştirdi. Sultanahmet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldığı sırada ayrılan bir grup Topkapı Sarayı'na doğru koşup, Çinli zannettikleri Koreli turist grubuna saldırdı. Genç İslam Müdafaa grubu sosyal medyada başlattıkları kampanya ve sokak afişlerine yazdıkları 'Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de mef’ulü de öldürünüz!' sloganı ile LGBTİ bireyleri hedef gösterdiler.

"Yukarıda belirttiğim açıklamalar ve görseller nefret söylemleri içeriyor. Nefret söylemleri Korelilere dönük saldırıdaki gibi nefret suçlarına dönüşmektedir. Son 15 gün içinde vuku bulan açıklamalar ile ilgili şu ana kadar herhangi bir Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmemiştir. Cezasız kalan her nefret söylemi, nefret söyleminin hedeflediği insanları “güvercin tedirginliği”ne itmekte ve nefret suçlarının zeminini hazırlamaktadır.

Nefret söylemi cinayetlere zemin hazırlıyor

"Kars ve Adana’da Ermeni toplumuna, Ankara’da LGBTİ bireylere yönelik kin ve düşmanlık yaratmayı amaçlayan bu söylemler, yaşam hakkına açık ve yakın bir tehdit oluşturmaktadır. Nitekim 5 Şubat 2006 tarihinde Trabzon’da işlenen Rahip Andera Santoro ile 19 Ocak 2007 tarihinde işlenen Hrant Dink cinayetinin ve 18 Nisan 2007 tarihinde Malatya’daki Tilman E. Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel cinayetlerinin işlenmesinde bu türden ‘zehirli’ söz ve söylemlerin ciddi şekilde zemin oluşturduğu açıkça ortadadır.

"Bugün, yukarıda belirttiğim Nefret Suçlarından Ermeni Toplumunu doğrudan hedef gösteren Kars Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Adıgüzel hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Diğer nefret söylemleri ile ilgili Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi çağrısında bulunuyorum."