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Politika

HDP'li Garo Paylan: AKP tek adam modeli mi yoksa kuvvetler ayrılığına dayalı bir model mi düşünüyor?

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yarın dört siyasi partiyle yeniden masaya oturarak, çalışma usul ve esaslarını belirleyecek

15 Şubat 2016 14:35

Anayasa Uzlaşma Komisyonu yarın üçüncü kez toplanacak. Bu toplantıda komisyonun adı ve çalışma süresi de belli olacak. Komisyonun HDP’li üyesi İstanbul Milletvekili Garo Paylan “AKP tek adam modeli mi yoksa kuvvetler ayrılığına dayalı bir model mi düşünüyor duymak istiyoruz” diye konuştu.

HDP Anayasa masasında ‘kırmızı çizgiler’ olmasına karşı başkanlık dahil her önerinin masaya gelmesini ve tartışılmasını istiyor. Garo Paylan, T24’e değerlendirmelerde bulunarak, “AKP tek adam modeli mi yoksa kuvvetler ayrılığına dayalı bir model mi düşünüyor duymak istiyoruz” dedi. Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık konusunda kafasında olan modelin konuşulduğunu ancak AKP modelinin bilinmediğini söyledi.

AKP’nin, Başkanlık modelini sunması halinde Paylan’ın  HDP açısından verdiği  ip ucunda gözler CHP ve MHP’de. CHP’nin AKP’nin Başkanlık modelinin  içeriğini anlatması durumunda  masadan kalkıp kalkmayacağı  şimdilik belli değil.

Uzlaşma Komisyonu, 16 Şubat Salı günü dört siyasi partiyle yeniden oturacağı masada çalışma usul ve esasları belirleyerek ortak bir protokol çıkarmaya çalışacak.  Komisyonun adı ve süresi konusunda bir uzlaşma çıkıp çıkmayacağı da belli olacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman komisyon için 1 Ekim’e kadar,  AKP Haziran sonu veya en geç 1 Ekim’e kadar, MHP ve HDP ise en az bir yıl çalışma süresi öngörüyor. Net bir tavır belli etmeyen CHP’de ise 1 yıllık süre konuşuluyor.

TBMM Başkanı Kahraman’ın resmi açıklamaları  ‘Anayasa Mutabakat Komisyonu’ olarak yapmasına karşın isim üzerinde henüz bir uzlaşma yok. Eş zamanlı olarak darbe yasalarında da temizlik isteyen CHP, komisyonun adının ‘Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu’ olmasında ısrar ediyor. AKP kanadı ‘mutabakat’ denmesine karşı değil.  Kararların oy birliği ile alınması konusunda mutabakat sağlanacak gibi görünüyor. AKP ile HDP’nin ilk dört maddenin değiştirilmesinden yana tavrına karşın CHP ile MHP bu maddelere dokundurtmayacaklarını açıkça ilan etti.

TBMM  Ek Hizmet Binasındaki toplantıya  AKP’den Ahmet İyimaya, Cemil Çiçek ve Abdülhamit Gül, CHP'den  Bülent Tezcan, Namık Havutça ve Ömer Süha Aldan, HDP'den Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar ve Garo Paylan ile MHP'den  Oktay Öztürk, Mehmet Parsak ve Kadir Koçdemir katılıyor.

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