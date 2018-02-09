HDP'li Garo Paylan: Afrin'den tek bir çakıl taşı dahi atılmadı

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türkiye'den Afrin'e atıldığı iddia edilen füzelerin araştırılmasını istedi. "Afrin'den Türkiye'ye tek bir çakıl taşı dahi atılmadığını" belirten Paylan, şöyle konuştu:

“Yakın zamana kadar şöyle bir şey oluşturuldu, saray bunu söyledi, dedi ki: ‘Afrin bizim için büyük bir tehdit ve oradan bazı provokasyonlar söz konusu.’ Ve dedikten sonra bir anda bir baktık füzeler gelmeye başladı tam operasyon hazırlıkları yapılırken. O füzelerle ilgili, o provokasyonlarla ilgili dedik ki: ‘Gelin bunları araştıralım, kim atmış, ne yapmış.’ PYD oradan açıklama yapıyor ‘Benim yerleşim yerlerine karşı herhangi bir saldırım olmadı’ diye.”

Duvar'da yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda söz alan HDP İstanbul Milletvekili Paylan, Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından sonra Kilis ve Hatay’a atılan roketlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Paylan şunları kaydetti:

“Afrin’le ilgili bir operasyon kararı alındı. Afrin, Suriye’deki iç savaşın yangınından kendini vareste tutan ender bölgelerden birisi ve iç savaş günleri başlarken 300 bin olan nüfusu sonra çoğulcu bir yapıda korunduğu için pek çok göç alarak 700-800 bine kadar çıkmış bir bölge. Ve Afrin’den Türkiye’ye, bakın, tek bir çakıl taşı dahi atılmadı. Daha iki buçuk yıl önceye kadar da bölgeden Salih Müslim ve Asya Abdullah; PYD eş başkanları Türkiye’ye gelip birlikte pek çok noktada istişareler yapıp operasyonlar yaptılar, Süleyman Şah Türbesi operasyonları yapıldı.”

"Bir anda füzeler gelmeye başladı"

Afrin’den atıldığı iddia edilen füzelerin sorgulanması gerektiğini belirten Paylan, şöyle devam etti:

“Yakın zamana kadar şöyle bir şey oluşturuldu, saray bunu söyledi, dedi ki: ‘Afrin bizim için büyük bir tehdit ve oradan bazı provokasyonlar söz konusu.’ Ve dedikten sonra bir anda bir baktık füzeler gelmeye başladı tam operasyon hazırlıkları yapılırken. O füzelerle ilgili, o provokasyonlarla ilgili dedik ki: ‘Gelin bunları araştıralım, kim atmış, ne yapmış.’ PYD oradan açıklama yapıyor ‘Benim yerleşim yerlerine karşı herhangi bir saldırım olmadı’ diye.”

"Türkiye'nin sınırları içinden atıldığına dair videolar çıkıyor"

Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünlerde bazı videolar çıkıyor. Türkiye’nin sınırlarının içinden atıldığına dair videolar çıkıyor, Türkiye vatandaşları çekmiş bunu, diyor ki: ‘Arkadaş, bak bu köyden atılıyor, bu köy Türkiye’nin içinde, bak Reyhanlı’yı vuruyor o füzeler.’ PYD diyor ki: ‘Benim elimdeki füzelerin menzili 10 kilometre.’ Kilis, Afrin sınırına 50 kilometre mesafede ve ne hikmetse tam da Kilis’teki camiyi vuruyor o füzeler ve Türkiye toplumu Afrin Operasyonu’na yol veriyor. Bütün bunları sorgulamamız gerektiği için söylüyorum, hakikati bulmamız gerektiği için söylüyorum.”