HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü

DİYARBAKIR, (DHA) - ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, yapılan yargılama sonucu 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'nce onanan HDP Milletvekili Ferhat Encü\'nün milletvekilliği düşürüldü.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' ve \'örgüt propagandası yapmak\' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şırnak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamanın 9 Haziran 2017 tarihli celsesinde kararını açıklayan mahkeme, Ferhat Encü\'nün \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 3 yıl 9 ay, \'5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu\'na muhalefet\' suçundan da 10 ay olmat üzere toplam 4 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Encü\'nün \'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma\' suçundan ise beraatine karar verdi.

Encü\'nün avukatlarının itirazı sonucunda dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik görülmediğinden kararın onanmasına hükmetti. Kararın onanmasının ardından kesinleşmiş hapis cezası Meclis Genel Kurulu\'nda okunanca Encü\'nün milletvekilliği düşürülmüş oldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Ferhat Encü, 15 Şubat günü Şırnak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce tahliye edildi. Savcılığın üst mahkemeye itirazı üzerine Şırnak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Şubat günü Encü\'nün yeniden tutuklanmasına karar verdi. Milletvekilliği düşürülen Encü 17 Şubat tarihinden bu yana Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde bulunuyor.