HDP’li Ferhat Encü tahliye oldu

Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tahliye edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.

"Siyasi kararla içeride olmamız..."

Encü, cezaevi çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, bu tahliye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın hala içeride olması, diğer arkadaşlarımızın rehin tutulması, 70’e yakın belediye başkanlarının, parti yöneticilerinin, birçok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması aslında Türkiye’deki hukuk sisteminin iktidara ne kadar bağımlı olduğunu, nasıl bir siyasi kararla tutuklandığımızın göstergesidir. Hele referandum sürecinde bizleri çalışmaz hale getirmek istemeleri, halkımıza baskılarla, tutuklamalarla referandumda ‘evet’i çıkarmak istemeleri açık bir göstergesi. Bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını, ülkenin barış huzur içerisinde, gelecekte bütün etnik yapıların bir arada yaşamasını talep ediyoruz. bunun için mücadele ediyoruz."

"Siyasi kararla buradayız"

"Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelerinse sırf halkımızın yanında bulunduğumuzdan kaynaklı rehin tutulduk. Kimseden korktuğumuz yok. Bu ülkenin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Bir an önce bu saçmalıklar bitirilir umarım."

"Herkese teşekkürler"

Özellikle cezaevindeki süreçte bizleri yalnız bırakmayan Kürdistan’dan Türkiye’den Avrupa’dan bize dayanışma mesajı gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi sahiplenen halkımıza, STK’lara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların direnişi cezaevinde direnişimiz oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkürümüzü sunuyoruz.

Encü, 4 Kasım'dan beri tutukluydu

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' iddiasıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün aylık tutukluluk değerlendirmesi bugün yapıldı. 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunan Encü'nün tutukluluk durumu ve avukatlarının tahliye başvurularını değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Encü'nün tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden bugün serbest bırakılacağı öğrenildi.

HDP Milletvekili Encü Uludere'de düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdiği olayın ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılandığı davadan da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 11 HDP'li vekil tutuklu durumda.