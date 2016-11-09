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Politika

HDP'li Feleknas Uca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Feleknas Uca hakkındaki iddianamede konuşmalarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilemeyeceği vurgulandı

09 Kasım 2016 13:53

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığıca Uca hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 24 Mayıs'ta Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda HDP ve Özgür Kadın Kongresi'nce düzenlenen "Kadınlar Yeni Yaşam İçin Buluşuyor" konulu etkinlikte Uca'nın yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPJ, YPG ve HPG'yi "özgürlüğün sembolleri" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Uca'nın terör örgütü propagandasına dönüşen 6 gösteriye katıldığı aktarılan iddianamede, şüphelinin silahlı terör örgütünün kurucusu ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüş ve düşüncelerinin toplum içinde benimsenmesi ve kökleşmesini telkin ve teşvik edecek şekilde konuşma yaptığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin konumu, hitap edilen kitle ile algılanma biçimi dikkate alındığında konuşmalarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmeyeceği vurgulandı.

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