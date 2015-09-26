HDP'li eski AB Bakanı Ali Haydar Konca hastaneye kaldırıldı

HDP Kocaeli Milletvekili ve AB eski Bakanı Ali Haydar Konca, göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili, Avrupa Birliği (AB) eski Bakanı Ali Haydar Konca, göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirmesinden korkulan Konca'nın şu an durumunun iyi olduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve anjiyo olmasının beklendiği öğrenildi.

Bir süre önce istifa eden HDP'li AB Bakanı ve Başmüzakereci Ali Haydar Konca, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde göğüs ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sabah saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi olması ihtimalinden şüphelenilen Konca, eşi tarafından hemen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkiklerde kalp krizi olmadığı belirlendi. Konca'nın şu anda durumunun iyi olduğu, hastanedeki tetkiklerinin devam ettiği ve anjiyo olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Eşi Ali Haydar Konca'nın yanından ayrılmayan ve hastanede gelişmeleri takip eden Naciye Konca, "Göğüs ağrısı ve mide bulantısıyla Kocaeli Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Şu anda iyi görünüyor. Tetkikler devam ediyor. Öğleden sonra kan tetkikleri yapılacak. Muhtemelen bir anjiyo düşünülüyor." dedi.

HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Mehmet Akgül de "Bir sıkıntı yok. Anjiyo yapılacak. Takip ediliyor. Geçmişte stentler varmış. Ondan kaynaklanan bir takip, kontrol ve anjiyo yapılacakmış." ifadelerini kullandı. Konca'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.