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HDP'li Ertuğrul Kürkçü paylaştı, sosyal medyada bu fotoğraf tartışılıyor

Tartışmaya yol açan fotoğrafın sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği Silopi'de bir okulda çekildiği öne sürüldü

22 Aralık 2015 17:05

Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği ve son günlerde operasyonların yoğunlaştığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde çekildiği öne sürülen bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Fotoğrafta, Jandarma Özel Harekat görevlisi harabeye dönmüş bir okul içerisinde tahtaya yazılmış olan "Eğitim sırası bizde" mesajı ile poz veriyor.

Tartışma konusu olan fotoğrafı kişisel Facebook hesabından paylaşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Dersimiz sömürgecilik (2)... Halka zulmederek, katlederek diz çöktürmeye çalışan sarayın özel harp ordusu, kaybedeceksiniz."

Gazeteci Semra Pelek de fotoğraf hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eğitim müfredatını gururla sunar" yorumu yaptı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf, Ekşi Sözlük'te de gündem oldu. 

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