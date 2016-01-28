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HDP’li Encü: Bodrumda mahsur kalan 23 yaralıya ulaşamıyoruz; yaşıyorlar mı yoksa infaz mı edildiler bilmiyoruz

Valilik, "Ambulans gönderildi ancak yaralılar olumlu cevap vermedi" dedi

28 Ocak 2016 13:22

Rabia Çetin

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de 6 gündür bodrum katında bekleyen 23 yaralıya dün akşamdan bu yana ulaşamadıklarını söyledi. Encü, “Yaşıyorlar mı yoksa infaz mı edildiler bilmiyoruz” dedi.

14 Aralık’tan beri sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de 6 gün önce yaralanan ve aralarında çocukların da olduğu 28 kişi hastaneye gitmek için Cudi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katına sığınmış, yaralıların hastaneye götürülmemesi HDP’li vekiller tarafından Meclis'e taşınmıştı. Ancak ambulans bekleyen ve aralarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilen Cihan Karaman’ın da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Ferhat Encü, dün akşam saatlerinde ambulansın yola çıktığını ancak yaralıların alınmasına izin verilmediğini söyledi. Encü, “Dün ambulanslar yaralıları almak için yola çıkmıştı. Ancak zırhlı araçlar ambulansın olay yerine gitmesine izin vermedi. Dün akşamdan bu yana 3’ü ağır 23 yaralıdan haber alamıyoruz. Yaşıyorlar mı yoksa infaz mı edildiler bilmiyoruz” diye konuştu.

 

Şırnak Valiliği: Ambulans gönderildi ancak yaralılar olumlu cevap vermedi 

 

Şırnak Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada ise yaralılara ambulansın yaralılara yakın bir noktaya gönderildiği fakat yaralılardan olumlu cevap alınmadığı ifade edildi. Valiliği açıklamasında konuya ilişkin şöyle dendi:

“İlimiz Cizre ilçesinde vatandaşlarımıza yönelik 112 acil servis ve diğer sağlık hizmetleri titizlikle ve aralıksız yürütülmektedir. Bu çerçevede 112 acil servis hizmetlerine gelen çağrılara ilgili sağlık personelimizce anında cevap verilmekte ve gereği yerine getirilmektedir. Bu bağlamda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada; Cizre de bir evin bodrumunda bulunduğu iddia edilen 30 yaralıya ambulans gönderilmesine izin verilmediği yönünde çıkan haberlerin tamamı asılsız ve gerçek dışıdır.

Bölücü Terör örgütünün yaptığı patlayıcı tuzaklı barikatlar, hendekler ve ambulanslarımızla sağlık görevlilerimize yönelik silahlı saldırılar nedeni ile bahse konu adrese ambulanslarımız intikal edememiştir. Bu bakımdan ambulanslarımız en yakın  yere intikal ettirilmiş ve varsa yaralıların bu noktaya getirilmesi istenilmiş, ancak tüm çabalarımıza rağmen yaralılar ve arayanlar tarafından bu çağrımıza olumlu cevap verilmemiştir.”

 

 

 

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