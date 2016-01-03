HDP'li Encü: 65 yaşındaki adam evinde namaz kılarken öldürüldü

Sokağa çıkma yasağının 20 gündür devam ettiği Silopi'de çatışmalar bugün şiddetlendi. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, "Bu akşam Barbaros Mahallesinde Ömer Masul isimli vatandaşımız evinde namaz kılarken öldürüldü" dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'tan bu yana devam ediyor. Çatışmaların zaman zaman yoğunlaştığı kentte şimdiye kadar 18 sivil hayatını kaybetti. T24'e konuşan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Barbaros ve Karşıyaka Mahallelerinde bu akşam yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi. İki mahallede 20 gündür aralıksız elektrik kesintisi olduğunu söyleyen Encü, "Barbaros ve Karşıyaka Mahallelerine yönelik yoğun saldırılar var. İnsanlar bodrumlara saklanmış durumda, gıda stokları da tükendi. Bu akşam Barbaros mahallesinde 65 yaşındaki Ömer Masul, evinde namaz kılarken öldürüldü. Çatışmalardan dolayı cenazeyi dahi almaya gidemiyoruz" diye konuştu.

"Kaçacak yerimiz yok"

Barbaros Mahallesinde yaşayan Şemsettin Kaya da Ömer Masul'un öldürüldüğünü, bir komşularının da bodrum katına giderken vurularak yaralandığını söyledi. 11'i çocuk 20 kişiyle birlikte bodrum katına sığındıklarını söyleyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahallelere yoğun şekilde rastgele atışlar yapılıyor. Komşumuz Ömer Mahsur namaz kılarken öldürüldü. Elektrikler kesik, yiyecek ekmeğimiz dahi kalmadı. Çatışmalardan dolayı kaçacak bir yerimiz de yok. Aramızda çocuklar da var. Bodrum katından dumanlar yükseldiğinde ateş edildiği için ateş de yakamıyoruz. Soğukta ne yapacağımızı bilmiyoruz."