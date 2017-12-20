HDP’li Doğan: İçişleri Bakanı, Malatya’da işaretlenen evlerle ilgili aramalarıma dönmedi

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Malatya’da Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili olarak birkaç kez aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine dönüş yapmadığını söyledi.

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Doğan, Kahramanmaraş Valiliği’nin Maraş katliamının yıl dönümünde il genelindeki gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, anma ve benzeri etkinlikleri yasaklama kararını eleştirdi. "Maraş olaylarında bir inancın, bir kültürün, bir ortaklığın yok edilmek istendiğini, şimdi ise bu olaylara ilişkin anmaların engellenmeye çalışıldığını” ifade eden Doğan, Kahramanmaraş Valisi’nin istifasını istedi. Doğan, şöyle devam etti:

"Maraş anması aslında, tarihin karanlık sayfasına işaret etmek, bir yüzleşmeyi gerçekleştirmek üzere yapılan bir anmadır. Bu anmayı engellemek, yasaklamak, yüzleşmekten kaçmaktır. Bu yüzleşmeyi gerçekleştiremezsek, ülkemiz gerçek bir demokrasiye kavuşamaz.”

"Aleviler artık eski Aleviler değil; herkesin aklını başına alması gerekiyor"

Malatya'da kısa süre önce Alevi vatandaşlara ait evlerin işaretlendiğini de anımsatan Doğan, "Sayın İçişleri Bakanı'nı birkaç kez aramama rağmen bana dönmedi. Sayın İçişleri Bakanı'na hal hatır soracak değilim. Bu soruşturmanın ne düzeyde olduğuna ilişkin sorularıma cevap vermedi. Bunun da peşindeyiz. Aleviler artık eski Aleviler değil. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Aleviler, bu ülkede kardeşçe, barış içinde, eşit koşullarda yaşamanın koşullarını oluşturmaya çalışacaktır” ifadelerini kullandı.