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HDP'li Çelik'in cezaevinde kızıyla kalmasına izin çıktı

Adalet Bakanlığı'ndan HDP'li Çelik'in talebine olumlu yanıt verildi

24 Mayıs 2017 23:07

HDP'nin tutuklu milletvekillerinden Burcu Çelik'in 3 yaşında kızı ile cezaevinde kalmasına Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı.

Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, 3 yaşındaki kızını yanına almak için cezaevi idaresine başvurmuştu.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, HDP'li Çelik'in talebi bugün Adalet Bakanlığı'na ulaştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de başvuruyu incelerek gerekli izni verdi. Adalet Bakanlığı yetkilileri, iznin verildiğini çocuğun cezaevine getirilmesi ile birlikte annesi ile kalabileceğini ifade ettiler.

Çocuğuyla kalan mahpus sayısı 516

Yasal mevzuata göre gerekli şartları taşımaları tutuklu ve hükümlüler, cezaevlerinde çocuklarıyla birlikte kalabiliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Nisan ayı itibariyle, Türkiye'de ceza infaz kurumlarında çocuğuyla kalan mahpus sayısı 171'i tutuklu, 345'i hükümlü olmak üzere 516.

Anne mahpusların yanında, hapiste tutulan 0-6 yaş arası çocuk sayısı ise 560. Yine aynı verilere göre, cezaevlerinde birden fazla çocuğuyla kalan anne mahpus sayısı, 16'sı tutuklu, 28'i hükümlü olmak üzere toplam 44.

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