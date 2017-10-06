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Politika

HDP'li Burcu Çelik'e 6 yıl hapis cezası

Gerekçe; terör örgütüne yardım ve yataklık

06 Ekim 2017 21:17

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Çelik, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla savunma yaptı. Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, Çelik'in tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Çelik'in, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatine karar verdi.

10 yıla kadar hapsi istenmişti

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Çelik'in, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede, Çelik'in 8 Haziran 2015'te Muş Belediye Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen etkinlikte güvenlik korucularını kastederek, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi, size çevirmesini çok iyi biliriz" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilmişti.

Çelik, 19 Nisan 2017 'Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık' suçlarından tutuklanmıştı.

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