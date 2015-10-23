HDP'li Birlik'ten polise 'dayak' ve 'tehdit' suçlaması

Şırnak'ta bir gencin polis tarafından bir araca konularak götürüldüğü kuytu bir yerde dövülerek ölümle tehdit edildiği iddia edildi. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Van'da yaptığı açıklama Şırnak'ta somut olarak yaşanmaya başladı" dedi.

Şırnak'ın Yeni Mahallesi'nde iki gün önce bir gencin polis tarafından zorla bir araca bindirilerek tenha bir yerde dövüldüğü iddia edildi. Aralarında HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in de bulunduğu mahalleli toplanarak basın açıklaması yaptı.

Yeni Mahalle Halk Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Veyşan Kütler, "22 Ekim 2015 tarihinde Yeni Mahalle sakini genç, Toros sahiplerinin yeni aracı Ford Ranger marka araca bindirilerek darp edilmiş, kuytu bir yere götürülerek tehdit edilmiş ve 'mahallede seni yeniden görürsek anında öldürürüz' denilip bırakılmıştır" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ise bu olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Van'da yaptığı açıklama Şırnak'ta somut olarak yaşanmaya başladı. Yaşanmıyor muydu? Evet, bu arabalar bizi de takip ediyordu. Biz vekilleri de takip ediyordu. Yine bu arabalardan bir tanesi 2 gün önce Yeni Mahalle sakinlerinden bir genci alıp, öldürmekle tehdit etmişlerdir. Ve yine aldığım bir habere göre Silopi İlçesi'nde mahallenin içinde hiçbir olay olamamasına rağmen bir kişi keskin nişancılar tarafından vurulmuş. Ağır yaralı olarak Diyarbakır'a hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.