HDP'li Birlik, Şırnak'taki göçük faciasını Meclis'e taşıdı

ŞIRNAK, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, dün 7 işçinin ölümü, 1 işçinin de ağır yaralandığı göçük faciasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

HDP\'li Leyla Birlik yazılı soru önergesinde, dün Şırnak\'taki kömür ocağında meydana gelen göçükle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Şırnak Valiliği\'nden açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

\"Bakanlığınızın ve Şırnak Valisi\'nin açıklamasında da söz konusu kömür ocağının 2013 yılında kapatıldığı belirtilmiştir. Ancak, Eylül 2014 yılında yani kapatıldığı iddia edilen tarihten 1 yıl sonra yine 50 yaşında bir yurttaşımız aynı kömür ocağında üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Söz konusu ocağı işleten ve resmi sözleşmesi olan şirketin, devletin başka bir şirketiyle anlaşmalı olduğu iddiaları da tarafıma iletilmiştir.\"

Birlik\'in önergesinde Bakan Albayrak\'tan yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

* 7 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Şırnak maden faciasının oluşmasına sebep olan teknik yükümlülükler neden yerine getirilmemiştir?

* 2016 yılı içerisinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde kimse sokağa çıkamazken göçüğün olduğu maden ocaklarının işletilmesine kaçak olduğu halde neden izin verilmiştir? Söz konusu ocak neden 4 yıldır hiçbir şekilde gerekli denetime tabi tutulmamıştır?

* Bakanlığınız bünyesinde faciada sorumluluğu bulunan ilgili kurum ve kişilerin tespiti amacıyla idari bir soruşturma ne zaman başlatılacaktır?

* Bakanlığınızın, basında da yer bulan ve Eylül 2014 tarihinde meydana gelen benzer durum sonrasında risk değerlendirmesi ve alınması gereken tedbirler kapsamında bir çalışması olmuş mudur? Eğer olmuşsa 2013 yılında kapatıldığı iddia edilen fakat 2014 yılında benzer bir göçük meydana gelen maden ocağında neden herhangi bir tedbir alınmayarak kaçak işletilmesine izin verilmiştir?

* Şırnak maden ocaklarının kaçı ruhsatsızdır? Ve bu ocaklarda kaç yurttaş kaçak olarak çalıştırılmaktadır?