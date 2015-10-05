HDP’li Birlik Efkan Ala’ya sordu: Beytüşşebap Kaymakamı hakkında işlem yapılmayacak mı?

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında Şırnak'ta "akrep" adı verilen güvenlik aracının arkasına bağlanarak cesedi yerlerde sürüklenen kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik için söylediği sözler nedeniyle soru önergesi verdi.

Güntepe, Twitter üzerinden HDP’li Birlik’in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp "Bu terör propagandası değil midir? Terörle mücadele sadece asker ve polisin işi değildir. Adli süreç başlatılmalıdır” demişti.

Kaymakamın bu paylaşımı üzerine HDP’li Birlik, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle Beytüşşebap Kaymakamı için yazılı soru önergesi verdi. Soru önergesinde Birlik, Kaymakamın yaptığı paylaşımdan sonra farklı hesaplardan şahsına ait olan resmi twitter hesabına tehditkar ifadelerin kullanıldığı mesajların geldiğini belirtti. Leyla Birlik’in Bakan Ala’ya yönelettiği soruların yanıtlanmasını istedi.