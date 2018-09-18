HDP'li Bilgen'den 3. havalimanı işçileri için "it" diyen Akit yazarına tepki

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, asgari taleplerinin karşılanması için eylem yapan ve gözaltına alınan 3. havalimanı işçileri hakkında “Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın!”diyen Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’a tepki gösterdi. Bilgen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Machievelli'nin ‘Beni kilise dinsiz yaptı’ sözünü şimdi daha iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Machievelli'nin "Beni kilise dinsiz yaptı" sözünü şimdi daha iyi anlıyorum. https://t.co/TNMMtcbYFS — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 18 Eylül 2018