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Politika

HDP'li Bilgen: Pankartlara 'Bizimdir Kerkük, Musul' yazanlar orası İngiliz mandasındayken neredeydiniz?

"Demokrasi, birini düşman ilan ederken ve savaşa vergi isterken halka sormaktır"

28 Eylül 2017 01:53

IKBY'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından, IKBY bölgesi içinde kalan Kerkük'teki Türkmen varlığını tartışılıyor. 

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Kars caddelerinde pankartlara 'Hadi gidek usul usul, Bizimdir Kerkük, Musul' yazanlar orası İngiliz mandasında ya da Araplarda iken neredeydi" ifadelerini kullandı.

Bilgen'in Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

"Demokrasi, birini düşman ilan ederken ve savaşa vergi isterken halka sormaktır.MTV için yapılan zam silah firmalarını mutlu edecek.Kars caddelerinde pankartlara 'Hadi gidek usul usul, Bizimdir Kerkük, Musul' yazanlar orası İngiliz mandasında ya da Araplarda iken neredeydi. Ortadoğu'da Türk'ün de Kürd'ün de Arab'ın da Fars'ın da lehine olan hakkaniyetli,adil bir barış ve herkesin eşit özgür yaşayacağı bir düzen."

Bahçeli'den Kerkük çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “En az beş bin ülkücü gönüllü başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir" çıkışı dikkat çekmişti.

 

 

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