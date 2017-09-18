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HDP'li Bilgen hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve 9 Eylül'de tahliye edilen parti sözcüsü ve Kars Milletvekili

18 Eylül 2017 14:40

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve 9 Eylül\'de tahliye edilen parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, yapılan itiraz üzerine Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.
Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken dosya üzerinde yapılan tutukluluk incelemesi sonucu 9 Eylül\'de tahliye edilen HDP Sözcüsü ve Kars Milletkvekili Ayhan Bilgen için Başsavcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itirazda karar çıktı.
Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi itiraz üzerine verdiği kararda, Bilgen\'in bulunmuş olduğu konum, ayrıca yapılan incelemede, sanığın hukuki durumunu etkileyecek herhangi bir evrak, bilgi, belge girmemesine rağmen celse arasında tutukluluk incelemesiyle yapılan tahliye kararının
yerinde olmadığını belirtti. Mahkeme atılı eylemlerin alt ve üst sınırı ile sanığın tutuklu kaldığı sürenin bu aşamada orantısız olması, belirtilen gerekçelerle sanığın atılı suçlan işlediğine dair kuvvetli somut deliller bulunması nedeniyle Bilgen için verilen tahliye kararının kaldırılmasına, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkatılmasına karar verdi.

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