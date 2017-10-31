HDP'li Bilgen: Belediye başkanlığının sınıf başkanlığı kadar itibarı kalmamış

Tahliye edildikten sonra HDP'nin parti sözcülüğü görevini tekrar alan Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle istifa eden belediye başkanlarını sınıf başkanlarına benzetti. Bilgen, "Eğer belediye başkanlığının itibarı sınıf başkanlığı kadar kalmamışsa o ülkenin demokrasisiyle ilgili ciddi bir yüzleşme gerekir" dedi.

Görevden almaların korkunun ifadesi olduğunu söyleyen Bilgen, "Hiçbir seçilmişin yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

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Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bilgen, istifa ettirilen belediye başkanlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Son günlerdeki görevden almalar bir korkunun ifadesi. 1 Kasım seçimleri sonrasında bu ülkede başbakan görevden alındı, Diyanet İşleri Başkanı görevden alındı. Bütün bunlar olurken galiba belediye başkanları sıranın kendilerine geleceğini hiç sanmıyorlardı. Öyle ya, sıranın kendilerine geleceğinin farkında olsalardı o gün de, bugün mırın kırın ettikleri kadar itiraz sesi yükseltirlerdi. Ama ne yazık ki bu ülkede politikanın, mağdurların pozisyonunu değiştireceğine dair izan son derece geri.

"Türkiye, siyasette müzelik hale gelen anlayışı gördü"

Bakın belediye başkanlarının sarf ettikleri sözlere. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine istifa telkini yapılan görüşmeden çıktıktan sonra müzeyi görüştük diyor. Müzeyi gördü Türkiye. Aslında siyasette müzelik hale gelen anlayışı gördü Türkiye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adam yerine konma tartışması açtı. Bir başka belediye başkanı televizyon ekranlarında ağlaya ağlaya, ailesine yönelik tehditlerden söz ederek görevi bırakacağını söyledi. Eğer belediye başkanlığının itibarı sınıf başkanlığı kadar kalmamışsa o ülkenin demokrasisiyle ilgili ciddi bir yüzleşme gerekir.

"Hiçbir seçilmişin yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz"

Sadece iktidar değil muhalefet de ciddi bir yüzleşme ortaya koymalıdır. Sanki Türkiye’deki ilk defa belediye başkanları tepeden alınıyormuş gibi tepki koyuyorlar. Elbette iktidar partisinin belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki koymaları takdir edilesi. Ama bir başka partinin onlarca belediye başkanı görevden alındı. O zaman ilkeler neredeydi diye sormazlar mı? Bu ülkede kaç belediye başkanının cezaevinde olduğunu bilmiyorlar mı? Peki, bu durumda iktidar kadar muhalefetin de bir takım hassasiyetler adına verdiği gizli desteğin farkında değiller mi? Elbette biz hiçbir seçilmişin yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği metal yorgunluğu eleştirileri sonrası İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifası gündeme gelmişti.

13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden ayrılan Kadir Topbaş, "Her şey affedilebilir, ama adam yerine konmamak asla" derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, istifa açıklamasında 23 yıllık "başarılarını" sıralamış; "Başarısız olduğum için değil, liderimiz istediği için istifa ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Makamından başı dik, alnı ak bir şekilde ayrıldığını" vurgulayarak istifasını açıklamıştı.

Recep Altepe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktığını duyurduğu açıklamada "davaya bağlılık" vurgusu yapmıştı.

Ahmet Edip Uğur, dün 30 Mart 2014'ten bu yana sürdürdüğü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ve AKP'den ayrıldığını duyurmuştu. Uğur, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ima ederek "Külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum" demişti.