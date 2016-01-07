HDP'li Bilgen: Bediüzzaman'ı okusalardı tek adamın neden tehlikeli olduğunu anlarlardı

HDP Parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen "Muhafazkarlar Abdulhamid'i Necip Fazıl'dan okudukları kadar Bediüzzaman'dan da okusalardı meşrutiyet neden değerli, tek adam neden tehlikeli olduğunu daha iyi anlarlardı" dedi.

HDP’li Bilgen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, başkanlık sistemi tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bilgen'in açıklamaları şu şekilde:

"Meşruiyeti ihanet olarak gören padişaha itaati Allaha itaat kabul eden zihniyet başkanlık tartışmalarıyla 120 yıl sonra yeniden hortladı.

Muhafazakarlar Abdulhamidi n.fazıl kadar bediuzzaman'dan da okusaydi meşrutiyet neden değerli tek adam neden tehlikeli daha iyi anlarlardı.

Tarihde başkanlığa örnek bulup yargının gücüne hukukun üstünlüğüne dair örneklerin üstünü örtmek, hayal dünyasını nostaljiyle suslemektir"