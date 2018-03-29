HDP'li Beştaş'tan "Seçim ittifakına bölgeden tepki beklemeyin" diyen AKP'li Ensarioğlu'na: Kürtler adına konuşma hakkı yok

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin MHP ile yaptığı 'Cumhur ittifakı' için “Kimse bu ittifaka bölgeden tepki beklemesin. AKP Genel Başkanı’na ve duruşuna bir destek var. Biz bu desteği seve seve alırız” diyen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na tepki göstererek "Kürtler adına konuşma hakkı yok. O 'Kürtlerin temsilcisiyiz diye ortaya' çıkıyor ama şu anda Kürtlere düşmanlık yapan, açıkça ret, inkâr ve imhayı savunan bir partiyle kol kola yürüyor. Kürtlerin tepkisi çok büyüktür" dedi. Beştaş, Ensarioğlu'nun Diyarbakır Newrozu’na 12 bin 500 kişi katıldığına ilişkin de "Newroz’da yüzbinlerce insan alandaydı. Bir kafasını kaldırsın ve etrafına baksın. Gerçekten bir hayal dünyasında yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu

TIKLAYIN-AKP'li Ensarioğlu: Seçim ittifakına bölgeden tepki beklemeyin

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, partisinin MHP ile kurulduğu 'Cumhur ittifakı'na ilişkin “Kimse bu ittifaka bölgeden tepki beklemesin. AK Parti Genel Başkanı’na ve duruşuna bir destek var. Biz bu desteği seve seve alırız” ifadesini kullandı. AKP’nin bölgedeki oylarını arttırdığını söyleyen Ensarioğlu, HDP’nin oy oranıyla ilgili ise “HDP’nin baraj problemi yok çünkü barajı aşamıyorlar” iddiasında bulunmuştu.

Ensarioğlu'nun iddialarıyla ilgili Artı Gerçek’ten Erdal İmrek’e konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Beştaş, “Kürtler AKP-MHP koalisyonunun Kürt düşmanlığı üzerine kurulduğunu gayet iyi biliyor. Ensarioğlu hayal dünyasında yaşıyor. Bir kafasını kaldırsın ve etrafına baksın. Kürtler politik bir halktır ve bu koalisyona gerekli cevabı verecektir” dedi.

"Halka böyle bir söz söyleme hakkı hiç kimsede yok"

Ensarioğlu’nun AK Parti-MHP ittifakının karşısında duran güçler için kullandığı ‘ne kadar şer ittifakı dediğimiz grup varsa bir araya geliyor’ ifadesine tepki gösteren Beştaş, “Bu kabul edilemez, çok vahim bir değerlendirme. Siyasi bir değerlendirme olmaktan da uzak. Düşmanlaştırıcı, halkı karşı karşıya getiren kutuplaştırıcı bir söylem. Halka böyle bir söz söyleme hakkı hiç kimsede yoktur” dedi.

"Kürtler adına konuşma hakkı yok"

Ensarioğlu’nun AKP ve MHP arasında kurulan 'Cumhur ittifakı' ile ilgili ‘Bu ittifak Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değil ki, buradan Kürtler rahatsız olsun. Kimse bu ittifaka bölgeden bir tepki beklemesin’ sözlerini de değerlendiren Beştaş, “Öncelikle Sayın Ensarioğlu’nun Kürtler adına konuşma hakkı yok. O ‘Kürtlerin temsilcisiyiz diye ortaya’ çıkıyor ama şu anda Kürtlere düşmanlık yapan, açıkça ret, inkâr ve imhayı savunan bir partiyle kol kola yürüyor. Kürtler bu koalisyona gerekli cevabı verecektir” dedi.

"AKP iktidarının Kürt sorununu çözdüğü falan büyük bir yalan"

Ensarioğlu’nun Kürt sorununun önemli ölçüde çözüme kavuştuğunu belirterek, sarfettiği ‘Bugün Kürtlerin varlığını kabul eden, sorunun varlığını kabul eden ve bu sorunun çözümü için yüzlerce reform yapan, yasalar çıkaran, Kürt dili ve kimliği önündeki bütün yasakları kaldıran bir AK Parti var ve bunun lideri Tayyip Erdoğan var’ sözlerine ilişkin ise Beştaş şu değerlendirmeyi yaptı; “Bu kökten yanlış, asılsız ve manipüle edici bir değerlendirme. AKP iktidarının Kürt sorununu çözdüğü falan büyük bir yalan. Heykellere bile, Kürtçe sözcüklere bile, tabelalara bile tahammül edemeyen bir iktidar partisinin bunları yaptığını söylemek her şeyden önce had bilmezliktir. Realitenin içinde yaşıyoruz.”

"AKP Kürtlerin verdiği krediyi kötüye kullandı"

Beştaş’ın AKP’nin Kürtlerden aldıkları oyları arttırdığını belirten Ensarioğlu’nun ‘Referandumun çok üzerindeyiz’ sözlerine yanıtı ise “AKP Kürtlerin desteğini kaybetmiştir. Kürtlerin verdiği krediyi kötüye kullanmışlardır. Kürtlerden artık asla destek alamayacaklardır” şeklinde oldu.

"Ensarioğlu hayal dünyasında yaşıyor"

Ensarioğlu’nun Diyarbakır Newrozu’na 12 bin 500 kişi katıldığına ilişkin sözlerine ve ‘HDP’de baraj problemi yok, çünkü barajı aşamıyorlar’ ifadelerine de değerlendiren Beştaş, “Galip Ensarioğlu’na kötü bir haberim var. Newroz’da yüzbinlerce insan alandaydı. Bir kafasını kaldırsın ve etrafına baksın. Gerçekten bir hayal dünyasında yaşıyor. Bizim baraj sorunumuz yok, doğru. Ama onlar koalisyona rağmen istedikleri çıtada değiller. Bunun acısını yaşıyorlar” şeklinde konuştu.