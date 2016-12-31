HDP’li Beştaş'tan AKP'li Aktay'a: Senin nasıl dönek olduğunu iyi biliyorum!

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Komisyonu’nun son oturumunda "HDP’li vekillerin tutuklu olması toplumda bir teselli oluşturuyor” diyen AKP Sözcüsü Yasin Aktay’la karşı karşıya geldi.

HDP’nin milletvekillerinin tutuklanmasına neden olan fezlekelerin yüzde 70’inin 'FETÖ' suçlamasıyla tutuklanan savcılar tarağından hazırladığını belirten Beştaş, AKP’lilere, “İşinize gelince, size yönelince o soruşturmalar, o fezlekeler, hasıraltı etmesini, mahkeme kurmasını, mahkeme kaldırmasını gayet iyi biliyorsunuz, ama muhalefete sıra gelince, bir partinin eş genel başkanını cezaevine rehin olarak alabiliyorsunuz. Yanınızda bulunan Yasin Aktay, Başbakan Yardımcısı, 'Halk rahatladı' diyor. Bence Yasin Aktay tutuklanırsa halk daha çok rahatlayacak” sözleriyle AKP’lileri kızdırdı.

Beştaş’ın bu sözlerine AKP’li Aktay, “ Saçmalıyorsunuz! Lafları neresinden anlıyorsunuz?” diye yanıt verdi. Ancak iki arasında bitmeyen gerginlikte Beştaş, Aktay’a “Senin nasıl dönek olduğunu ben iyi biliyorum” dedi.

Tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sizin, şu anda “ FETÖ terör örgütü üyesi” dediğiniz hâkim, savcılar var ya, 10 bin insanı tutukladılar ve Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’da binlerce insanı öldüren askerler şu anda tutuklu, o yargıçlar tutuklu…

VELİ AĞBABA ( Malatya) – O zaman da alkışlıyorlardı.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – …ama sizin iktidarınız “terör örgütü” dedikleri hâkimler in kararlarının ar kasında duruyor . Yargı değişse de bakışınız değişmiyor muhalefete. Şu anda, siz, bu kapalı ardında… HDP’nin milletvekillerinin tutuklanma sebeplerini oluştur an fezlekelerin yüzde 70’ini sizin “ FETÖ dediğiniz, “üyesi” dediğiniz savcılar hazırlamış, biliyor musunuz? Şu anda size sorsak, “ Hayır, biz onlar ı bilmiyoruz.” diyeceksiniz. Biliyorsunuz, işinize gelince, size yönelince o soruşturmalar, o fezlekeler, hasıraltı etmesini, mahkeme kurmasını, mahkeme kaldırmasını gayet iyi biliyorsunuz, ama muhalefete sıra gelince, bir partinin eş genel başkanını cezaevine rehin olarak alabiliyorsunuz. Yanınızda bulunan Yasin Aktay, Başbakan Yardımcısı, “ Halk rahatladı.” diyor. Bence Yasin Aktay tutuklanırsa halk daha çok rahatlayacak.

YASİN AKTAY (Siirt) – Saçmalıyorsunuz! Lafları neresinden anlıyorsunuz?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Kendisi talimat vermiştir. Kendisi bu operasyonda, Yasin Aktay… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – …halkı, yargının kendi talimatıyla bu kararlar ı verdiğini itiraf etmiştir.

YASİN AKTAY (Siirt) – İftira atıyorsun, iftira atıyorsun!

Saçmalıyorsunuz!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Elimde demecin var be, ne iftirası?

YASİN AKTAY ( Siirt) – 50 defadır söylüyorsun, cümlenin doğrusunu söylüyoruz, anlamıyorsunuz ya!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Söylüyoruz, sen yalan atıyorsun! Senin ne konuştuğunu gayet iyi biliyorum ben!

YASİN AKTAY (Siirt) – Hiçbir şey bilmiyorsun! Hiçbir şey bilmiyor sun!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sen hiçbir şey bilmiyorsun! Senin nasıl dönek olduğunu ben iyi biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Beştaş… Sayın Beştaş… Sayın Beştaş, toparlayın

lütfen.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Dün ne konuştuğunu, bugün ne konuştuğunu gayet iyi biliyorum.

BAŞKAN – Sayın Beştaş, toparlayın lütfen…

YASİN AKTAY (Siir t) – Siz ne bileceksiniz ya? Siz ne bileceksiniz?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Biliyorum, biliyorum, sen merak

etme! Tarihine bak sen, tarihine! Geçmişine bak!

BAŞKAN – Sayın Beştaş… Sayın Beştaş, toparlayın lütfen…

YASİN AKTAY (Siirt) – Nereden talimat aldığınızı biliyoruz! Kimin talimatıyla hareket ettiğinizi biliyoruz!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Yalanla, iftirayla siyaset yapılmaz. Yarın sen de yargılanacaksın sen de! Tamam mı?

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, Komisyon gündemine hâkimdir.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Son olarak şunu söylüyorum…

BAŞKAN – Sayın Beştaş…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Bu korku ve telaşa son ver in. Çok komik oluyorsunuz. Korku ve telaşla geçirmeyin, sakin olun. Burada konuşmalarımızı yapıyoruz, sonra oylama yapıyor unuz zaten. Divan dinlemesin, ama halk dinliyor, emin olun. Bugün bu siyasetle bir partiyi yok etmeye çalıştığınızı tarih yazıyor, ama bu yok etme yar ın size yönelecek. Bu suçları, siz, bütün HSYK’yi AKP üyeler inden de atasanız, uluslararası ceza mahkemesinden kurtulamazsınız, uluslararası yar gıdan kurtulamazsınız. Bu mümkün değil.