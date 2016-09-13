HDP’li Beştaş: Yeni bir süreç başlayabilir

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajını değerlendiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, yeni bir sürecin başlayabileceğini belirterek hükümetin İmralı'dan gelen çağrıyı dikkate alması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar’dan Vecdi Erbay’ın haberine göre, Abdullah Öcalan’ın ailesiyle görüştürülmesinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Beştaş, “Dün gerçekleşen görüşme bir ilk adım olması açısından önemlidir. Bu kör şiddetin kimseye kazandırmayacağı, daha çok insanın canına mal olacağı mesajını verdiğini görüyoruz. Sayın Öcalan’la yapılan bu görüşme son olmamalı. Yeni bir çözüm süreci daha kısa vadede yeniden hayata geçebilir. Türkiye halkları olarak en gür sesle bu talebi dile getirmeliyiz” dedi.

Öcalan’ın açıklamalarından ‘2013’te başlayan ve 2015’e kadar devam eden sürecin arkasında durduğu ve yeni bir görüşmeye açık olduğu’ mesajını aldıklarını ifade eden Beştaş, şöyle devam etti:

“Yeni bir süreç başlayabilir yönünde işaret alıyoruz. Devlete şu çağrıda bulunabilirim. KCK’nin yeni bir sürecin başlaması için Öcalan ile görüşmenin yapılmasını isteyen çağrısı ortadadır. Bunu değerlendirmeleri lazım. Hükümet daha çok insanı işten atarak, tutuklayarak, belediyelere kayyım atayarak bu süreci daha fazla götüremez. Türkiye’yi ileriye götüremez bu uygulamalar. Öcalan’ın çağrısı değerlidir. Hükümetin bunu dikkate alması gerekiyor.”